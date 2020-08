Princ Harry si s manželkou Meghan kúpili luxusný dom: Kráľovská rodina má dosť, ďalší škandál!

Princ Harry si s manželkou Meghan kúpili luxusný dom v kalifornskej Santa Barbare.

Okrem celebrít sú ich susedmi bankári, miliardár z magazínu Forbes a slávny kalifornský vinár. Za rozľahlé sídlo s bazénom a tenisovým kurtom zaplatili štrnásť miliónov dolárov a britská kráľovská rodina škrípe zubami. Akoby nestačili iné škandály vojvodov zo Sussexu, museli si dom zaobstarať od ruského oligarchu, ktorý je nebezpečným mafiánom. Kúpu odsúdila tiež žena, ktorej sa oligarcha vyhrážal totálnou likvidáciou.

Sergej Grišin v Kalifornii čelí obvineniu z ťažkého ublíženia na zdraví a vyhrážania sa zabitím Jennifer Sulkessovej a bývalej manželke Anne Fedosejevovej.

To, že Harry a Meghan strčili milióny do vrecka ruskému miliardárovi, verejne odsúdila práve Sulkessová. Slávny pár vraj v minulosti podporovala, pretože bojoval za práva utláčaných. Ale týmto gestom podľa nej pošliapali práva všetkých týraných žien.

"Problém, ktorý s tým mám, sa netýka toho, že by som ich chcela očierňovať, pretože si kúpili dom, ale že si taký človek napchá vrecká ich peniazmi. Poslednou vecou, ​​ktorú by mal ktokoľvek robiť, je pchať peniaze práve jemu a podporovať ho v jeho činnosti... Najprv by som si zistila, kto je Sergej Grišin, než by som si kúpila od neho dom. Ako žena, ktorá si musela prejsť tým peklom, je pre mňa veľmi ťažké čítať v médiách, že Sergej Grišin predal dom takým významným ľuďom, zvlášť niekomu, ako je Meghan, ktorá sa tak hlasno vyjadrovala za práva žien," zverila Sulkessová denníku The Sun.