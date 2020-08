Miss Slovensko v zovretí korony, Dara prišla o tanečnice: Reakcia speváčky hovorí za všetko

Toto nikto nečakal! Finálový prenos Miss Slovensko je každoročne plný výskajúcich ľudí, ktorí povzbudzujú svoje favoritky a dodávajú galavečeru potrebnú šťavu. Tento ročník je celkom iný. Za všetkým bolo rozhodnutie organizátorov, pretože až traja účinkujúci, ktorí mali vystúpiť, boli pozitívni na COVID-19.

Jednou z nich je aj tanečnica Dary Rolins (47), ktorá bola hviezdou večera. Aby toho nebolo málo, kompetentní urobili popovej dive poriadny škrt a zrušili jej všetky „sestry“, ktoré ju mali na pódiu pohybovo doprevádzať.

Projektu Miss Slovensko 2020 sa tento rok lepí smola na päty. Najprv mal pozitívny test na koronavírus kameraman Jojky, ktorý mal na starosti reportáže o súťaži. K tomu sa tento týždeň pridali ďalší traja nakazení na COVID-19. „Išlo o tanečnicu Dary Rolins a viem, že ďalší dvaja ľudia boli pozitívni. Tí sa mali vrátiť z nakrúcania českej verzie šou Tvoja tvár znie povedome,“ prezradil zdroj Nového Času. Organizátori tak spozorneli a nasledovalo hromadné testovanie finalistiek, účinkujúcich, ale aj štábu. Hoci to vyzeralo, že galavečer prebehne podľa plánov s plným hľadiskom hostí za prísnych opatrení, nakoniec prišlo náhle rozhodnutie.

„Do poslednej chvíle sme verili, že sa situácia zlepší. Preventívne sme nechali celý štáb a všetky finalistky dvakrát testovať. Je mi to veľmi ľúto, ale z preventívnych dôvodov kvôli koronavírusu sme museli napokon rozhodnúť, že finále sa bude konať bez divákov v sále,“ uviedol riaditeľ súťaže Michael Kováčik. Dokonca sa upravovali aj jednotlivé čísla. Dare Rolins zakázali tanečnice a musela vystúpiť bez nich.

„Veľmi ma to mrzí, pretože sme mali postavené číslo od A po Z. Od kostýmov cez choreografiu a je to všetko inak. Dúfam, že nezrušia celú Miss, lebo mám taký pocit, že postupne odpadá všetko, čo robí vystúpenie vystúpením. Dokonca teda aj publikum. To si neviem celkom predstaviť,“ povedala ešte pred šou Dara a dodala: „Musím sa priznať, že som zatiaľ pred prázdnou sálou nevystupovala. Teda, našťastie, v tomto to bude moja premiéra. Ešteže to zaznamená televízia a aspoň takto ma budú môcť fanúšikovia vidieť. Tak dúfam, že to dobre dopadne.“