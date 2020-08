Po tvrdom vyhadzove sa dočkal návratu: Mladý Slovák musel znova hľadať chuť do hry

Päť mesiacov bez futbalu. Hoci nemal zdravotné problémy, na súťažné zápasy sa iba prizeral.

Filipa Balaja (23) spláchla koronakríza hlbšie, ako očakával. Ocitol sa medzi sedemnástkou hráčov MŠK Žilina, ktorých v marciMinulý týždeň sa takmer dvojmetrový útočník dohodol na ročnej spolupráci so Zlatými Moravcami.

Žreb to zariadil tak, že hneď vo svojom druhom zápase zavítal na štadión, ktorý musel nedávno opustiť. Súperom ViOn-u síce nebola Žilina, ale AS Trenčín, ktorý je pod Dubňom v azyle.„Nastúpil som so zmiešanými pocitmi. Hlavne som rád, že môžem po dlhej prestávke znovu hrať a byť súčasťou mužstva. Nad minulosťou prevážili práve futbalové pocity,“ prezradil Balaj pre Nový Čas.

Žiadna krivda či nespravodlivosť voči vykopnutiu z klubu „šošonov“ v ňom netlie. Dokonca ani s odstupom času. Všetko je vraj v normálnych koľajach. „Nehnevám sa na pána majiteľa Žiliny. Asi vedel, čo robí. Nechcem mať na nikoho ťažké srdce. Už som to hodil za hlavu. Predo mnou je nová výzva v novom klube.“

Na neľahkú skúsenosť chcel čo najskôr zabudnúť. Aj preto plánoval skúsiť po Nitre a Žiline prvý zahraničný angažmán. „Rýchlo som to prehodnotil. Po dlhšej pasivite som sa necítil na odchod von. Ďakujem za ponuky zo Slovenska, no so Zlatými Moravcami sme uzavreli férovú dohodu. Bolo to pre mňa momentálne najlepšie riešenie, aby som znovu nabral chuť do futbalu,“ priznal Balaj. V novom klube našiel domáce, takmer rodinné zázemie. Aj v kabíne poznal veľa spoluhráčov. Súčasťou kádra, hoci hráva za rezervu, je i jeho o šesť rokov mladší brat Martin. „Jasné, mal som od neho referencie, no prišiel by som aj bez nich. Trénujeme spolu a bolo by fajn, raz si s ním zahrať v jednom tíme.“

Filip sa vďaka svojim 192 centimetrom strelecky presadil hneď v druhom zápase – hlavou. „Vo vzduchu sa cítim komfortne. Nerátam to, ale asi dávam viac gólov hlavou. Potešila by ma rovnaká úspešnosť aj nohou.“ Zlaté Moravce majú po dvoch kolách dva body. Mohli mať šesť. Víťazstvá im unikli v záveroch. „Sme z toho sklamaní, ale nevešiame hlavy. Mrzí nás remíza najmä s Pohroním, lebo ten zápas sme mali dokopať do troch bodov,“ dodal Balaj.

Filip Balaj (23)

- ligu prvý raz okúsil v FC Nitra

- za 3 roky nastrieľal 32 gólov

- dve sezóny bol súčasťou Žiliny

- na rok sa upísal Zl. Moravciam

- v repre SR 21 odohral 6 duelov