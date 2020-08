Vincze robí revolúciu v Televíznych novinách: V tomto správy ešte nikto predtým nemoderoval

Markizácky moderátor Viktor Vincze je známy tým, že bojuje za ochranu životného prostredia.

Neváha ubrať zo svojho pohodlia a prepravovať sa mestskou hromadnou dopravou. S manželkou Adelou nedávno na seba prezradili, že kontrolujú, či sú smetné nádoby správne naplnené.

Teraz Viktor prezradil, že odmoderoval Televízne noviny v obleku zo second handu. ,,Kostymérky v televízii rozhodli, že potrebujem nový oblek. Takticky som využil zaváhanie, že presne nedefinovali slovo “nový” a tak som, čisto technicky, ich zadanie splnil - priniesol som do kostymérne nový kus oblečenia, ktorý tam predtým nebol. No oblek som si kúpil v sekáči," prezradil na Instagrame.

,,Televízia s tým nemala problém a tak som v ňom už aj tento týždeň rovno odvysielal Televízne noviny. Nikto si nič nevšimol, no keď sa naň pozriete poriadne, samozrejme, nie je dokonalý. Ale pýtam sa, no a? Veď ani moje vlasy, tvár, postava či uzol na kravate nebývajú dokonalé," zamyslel sa markizák.

,,Neznamená to, že už si nikdy žiaden naozaj nový oblek nekúpim. No aj našim blízkym, priateľom a kolegom dávame druhú šancu. Tak prečo nie občas aj textilu, ktorý by možno smutný skončil niekde na skládke," odkázal do sveta Vincze.