Prudký nárast prípadov vo Francúzsku: Vláda vyhlásila Paríž a Marseille za vysokorizikové zóny

Francúzska vláda v piatok vyhlásila mestá Paríž a Marseille spolu s ich okolím za vysokorizikové zóny v súvislosti s koronavírusovou pandémiou, pričom tamojším úradom udelila právomoc zaviesť lokálne opatrenia na zabránenie šíreniu tejto choroby.

Vyhlásenie, zverejnené vo vládnom dekréte, z ktorého cituje tlačová agentúra Reuters, je reakciou na prudký nárast prípadov koronavírusového ochorenia COVID-19 vo Francúzsku za uplynulé dva týždne. Krajina vo štvrtok - druhý deň za sebou - zaznamenala viac než 2500 nových infekcií, čo je bilancia, s akou sa Francúzsko naposledy stretlo v polovici apríla, keď tam platilo jedno z najprísnejších obmedzení pohybu obyvateľstva v Európe.

Vládne rozhodnutie dáva úradom v Paríži a departemente Bouches-du-Rhône mandát na obmedzenie pohybu ľudí a vozidiel, na zákaz vstupu do prostriedkov verejnej dopravy a leteckej prepravy, na limitovanie prístupu do verných budov, ako aj na uzatvorenie reštaurácií, barov a iných zariadení. V Paríži a prímorskom Marseille už niekoľko dní platí povinnosť nosiť tvárové rúška na frekventovaných verejných priestranstvách.

Británia vo štvrtok večer vzhľadom na nárast prípadov nákazy oznámila, že od soboty zavedie 14-dňovú karanténu pre osoby prichádzajúce z Francúzska. Na britský karanténny zoznam boli pridané aj Holandsko a štyri ďalšie krajiny, pričom na ňom už figurovali Španielsko a Belgicko. To, že sa z Paríža a Marseille stali červené zóny, by mohlo mať závažné dôsledky na cestovný ruch, konštatuje Reuters, keďže to môže viesť ďalšie krajiny k zavedeniu karantény pre svojich občanov vracajúcich sa z daných oblastí.