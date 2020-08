Masívne protesty v Bielorusku pokračujú: Minister Makej upokojuje s zahraničných partnerov

V Bielorusku sa opäť schádzajú ľudia k protestom proti násiliu voči špeciálnymi zložkami polície na účastníkoch demonštrácií a proti brutálnemu zaobchádzaniu so zadržanými.

Prejavy nespokojnosti s autoritárskym prezidentom Alexandrom Lukašenkom a nesúhlasu s jeho zrejme sfalšovaným víťazstvom vo voľbách pokračujú bez ohľadu na to, že od utorňajšieho večera sú prepúšťaní zatknutí ľudia.

V Minsku protestné akcie začali hneď ráno. Do ulíc podľa nezávislých médií a informácií zo sociálnych sietí opäť vyšli vytvárať "živé reťaze solidarity" stovky žien.

Bieloruský minister zahraničných vecí Uladzimir Makej v piatok v súvislosti s kontroverznými prezidentskými voľbami, ktoré sa konali v nedeľu 9. augusta, povedal, že Bielorusko je pripravené na "konštruktívne a objektívne" rozhovory so svojimi zahraničnými partnermi. Informovala o tom agentúra AFP.Makej v telefonickom rozhovore so svojím švajčiarskym náprotivkom Ignaziom Cassisom uviedol, že Bielorusko "je pripravené na konštruktívny a objektívny dialóg so svojimi zahraničnými partnermi o všetkých otázkach týkajúcich sa udalostí v Bielorusku," uvádza sa vo vyhlásení kancelárie šéfa bieloruskej diplomacie.

Od vyhlásenia výsledkov nedeľných volieb sa v Bielorusku konajú protestné akcie, na ktorých dochádza k potýčkam medzi ich účastníkmi a bezpečnostnými zložkami. Demonštranti nesúhlasia so zverejnenými výsledkami prezidentských volieb, podľa ktorých s veľkou prevahou zvíťazil dlhoročný prezident Alexandr Lukašenko.