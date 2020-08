Panika okolo Miss Slovensko: Ďalší nakazení! Radikálne rozhodnutie Jojky

Poriadny rozruch pred piatkovým živým prenosom! Finálový večer Miss Slovensko 2020 je už v piatok, no organizátori majú už pár dní vrásky na čele a musia riešiť vážny problém.

Len nedávno bol pozitívne testovaný na COVID-19 kameraman z televízie JOJ, ktorý mal pod palcom reportáže o súťaži. Najnovšie sa však objavili ďalšie prípady nákazy koronavírusom. Popová diva Dara Rolins (47), ktorá má vystúpiť na pódiu medzi finalistkami súťaže aj so svojimi tanečnicami, totiž zistila, že jedna z krások, ktorá ju sprevádza, je pozitívna. Organizátori a televízia napokon pristúpili k radikálnemu rozhodnutiu. Finále sa bude konať bez divákov v sále.

Speváčka začala okamžite konať a na nohách je nielen televízia JOJ, ale všetci účastníci tejto parády. Okrem Darinej tanenčnice totiž majú ešte dvaja ľudia, ktorí sa mali podieľať na šou, koronu.

Minulý týždeň mali v Jojke poriadne rušno. Jeden zo zamestnancov mal totiž pozitívny test na COVID-19. Išlo o kameramana, ktorý nakrúcal prípravy šou Miss Slovensko 2020. Televízia tak okamžite konala a vďaka opatreniam sa ďalšie prípady neobjavili. Tento problém však urobil vrásky na čele aj organizátorom súťaže. Všetci totiž museli byť testovaní.

„Finalistky Miss Slovensko 2020 a produkčný tím, ktorý prichádza s finalistkami do úzkeho kontaktu, bol testovaný dvakrát s negatívnym výsledkom. Prvýkrát pred nástupom na sústredenie a druhýkrát tesne pred prenosom,“ vysvetlila PR manažérka projektu Zuzana Čižmáriková. Novému Času sa však podarilo zistiť, že toto nie je jediný pozitívny prípad korony, ktorý súvisí so súťažou krásy. Jednou z hviezd dnešného galavečera na Jojke má byť Dara Rolins, ktorá pravidelne vystupuje aj so svojmi tanečnicami. Jednej z nich však vyšiel test pozitívne.

„Dozvedela som sa to až dnes. Testy sme si museli urobiť všetci, celý môj tím, takže, samozrejme, aj ja. My sme v pohode, ale jedna z nás ide dnes na testy ešte raz. Uvidíme... Mrzí nás to všetkých, ale pravidlá dnešnej doby sú jasné. Uvidíme, občas sa stane, že sa test v druhej fáze nepotvrdí. Tak či tak, ja do Bratislavy určite dorazím,“ vysvetila speváčka, ktorá verí, že jej „sestra“ bude v poriadku.

Okrem nej boli však pozitívni ďalší dvaja účinkujúci, ktorí mali byť súčasťou galavečera. Kompetentní to však našťastie odhalili ešte pred spoločnými skúškami. „Na priamy prenos, samozrejme, nenastúpia. Chceme všetkých ubezpečiť, že nikto z týchto ľudí neprišiel do priameho kontaktu s finalistkami Miss Slovensko ani s ľuďmi, ktorí na priamom prenose pracujú," povedala Čižmáriková.

Pravidlá v zákulisí

Isté však je, že Dara počas galavečera vystúpi, a rovnako sa na pódiu objavia aj krásne finalistky, z ktorých jedna si odnesie cennú korunku. Všetko však bude fungovať pod prísnymi opatreniami, ktoré organizátori súťaže dopredu odkomunikovali s celým štábom, vystupujúcimi, ale aj hosťami.

„V zákulisí sa budú zdržiavať iba ľudia, ktorí prešli testami. Rozostupy v hľadisku budú podľa platných opatrení a všetci diváci budú musieť byť v rúškach a pred vstupom prejsť kontrolou merania teploty a dezinfekciou rúk,“ prezradila Čižmáriková. Rúška sa ale nebudú týkať všetkých účinkujúcich a, samozrejme, dvanástich krások, ktorým musí byť vidieť do tváre. Televízia JOJ tiež nastolila pravidlá, ktorými chce chrániť svojich zamestnancov.

„Súťaž MISS organizuje spoločnosť LGM, s. r. o.. TV JOJ je vysielateľom galaprogramu MISS, avšak v televíznom štábe máme niekoľko našich spolupracovníkov, ktorí boli na koronavírus testovaní s negatívnym výsledkom. Po nakrútení programu pôjdu všetci ľudia z TV JOJ do povinnej päťdňovej karantény a potom ich opäť čakajú testy,“ povedal hovorkyňa JOJ Group Lucia Kulihová.

Prísne opatrenia, ktoré mali platiť

- vstup do priestorov je možný len s prekrytím dýchacích ciest

- hostia vstupujú po jednom s rozostupmi 2 metre

- hosťom bude odmeraná telesná teplota

- pred vstupom si hostia musia aplikovať dezinfekciu rúk

- šatne nebudú kvôli pandémii sprístupnené

- finalistky súťaže, vystupujúci aj celý štáb boli testovaní na COVID -19

- v zákulisí sa môžu pohybovať iba osoby s negatívnym testom na koronavírus

Televízia a organizátori Miss Slovensko síce ešte vo štvrtok rátali s prísnymi opatreniami, v noci však prišla pozvaným sms, že galavečer sa bude konať bez prítomností hostí v sále. "Z dôvodu ochrany Vášho zdravia a prevencie proti ochoreniu COVID-19 Vám, bohužiaľ, musíme oznámiť, že Miss Slovensko sa bude konať bez prítomností divákov v sále. Priamy prenos Miss Slovensko odvysiela TV JOJ 14.8.2020 o 20:30 hod. Prosím, podporte naše finalistky. Srdečne ďakujem," znela sms od riaditeľa súťaže Michaela Kováčika.