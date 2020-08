Na východe museli vyhlásiť mimoriadnu situáciu: Bezodkladná uzávera dopravy kvôli poškodenému mostu

Mimoriadnu situáciu v súvislosti s havarijným stavom mosta nad riekou Hornád, medzi obcami Kysak a Veľká Lodina, vyhlásil v stredu 12. augusta o 18. hodine Okresný úrad Košice-okolie.

Zároveň platí zákaz splavu a kúpania v blízkosti poškodeného mosta v úseku riečneho kilometra 58,750 – 58,150. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa predsedu Košického samosprávneho kraja (KSK) Anna Terezková.



Ako v tejto súvislosti uviedla prednostka Okresného úradu Košice-okolie Zuzana Vozár Kakaščíková, krízový štáb okresu na základe vyjadrení Správy ciest KSK a záchranných zložiek integrovaného záchranného systému, keď vzniknutá situácia zapríčiňuje ohrozenie dostupnosti záchranných zložiek, urýchlene prijal potrebné opatrenia. „Pre okres Košice-okolie sme vzhľadom na tieto skutočnosti vyhlásili mimoriadnu situáciu,“ skonštatovala Vozár Kakaščíková.

Po zistení viacerých deformácií Správou ciest KSK odporučil statik most bezodkladne uzavrieť pre všetky druhy dopravy aj chodcov. Samospráva tak urobila v utorok popoludní. Na moste osadili betónové zábrany a vodičov na uzavretie mosta upozorňuje dočasné dopravné značenie. V súčasnosti obyvatelia obce Veľká a Malá Lodina nemajú zabezpečený prístup po ceste zaradenej do cestnej siete. „Obyvatelia aktuálne využívajú núdzovú obchádzkovú trasu vedúcu od obce Malá Lodina okolo vodného diela Ružín smerom na Jahodnú,“ informoval predseda KSK Rastislav Trnka.



Tým, že okresný úrad vyhlásil mimoriadnu situáciu, ako obchádzková trasa môže slúžiť aj účelová cesta z osady Sopotnica, ktorá nie je zaradená do cestnej siete. Správa ciest KSK preto v najbližších dňoch upraví účelovú komunikáciu tak, aby bol prejazd cez tento takmer trojkilometrový obchádzkový úsek možný aj pre záchranné zložky, verejnú dopravu, zásobovanie aj obyvateľov, či chatárov, až do ukončenia rekonštrukcie mosta. „Problémové úseky tejto účelovej komunikácie, na ktorej sú väčšie nerovnosti, stavebne upravíme, odvedieme pritekajúcu vodu a vykonáme pokládku technológiou penetračného makadamu tak, aby sme zabezpečili bezpečnejší prejazd z Kysaku do Veľkej Lodiny. Nakoľko pozemky pod touto cestou patria viacerým správcom, o jej využívaní na tento účel budú informovaní cez obecné úrady,“ uviedol generálny riaditeľ Správy ciest KSK Anton Trišč.



Most na ceste III/3454 medzi Kysakom a Veľkou Lodinou bol na základe poslednej hlavnej prehliadky z roku 2017 a bežnej prehliadky z tohto roka zaradený do kategórie 4, čo znamená uspokojivý stavebno-technický stav. Do prevádzky bol uvedený v roku 1967 a od vtedy neprešiel väčšou rekonštrukciou. „Tvorí ho predpätá konštrukcia, ktorá vykazuje, rovnako ako mosty typu Vloššák, systémové poruchy. Spôsobené je to aj tým, že pri výstavbe týchto mostov nebol dodržaný technologický postup. Pri bežných prehliadkach nie je možné zistiť stav oceľových lán, ktoré sú pod betónovou časťou nosníkov,“ upozornila Terezková.



Úsek medzi Kysakom, Veľkou a Malou Lodinou košická župa rekonštruovala v roku 2018 v rámci projektu obnovy povodňami poškodených ciest v okrese Košice-okolie. Podľa projektovej dokumentácie z roku 2010 však súčasťou projektu nebola kompletná rekonštrukcia tohto mosta. V rámci opráv sa na moste vymenila iba hydroizolácia a pribudol nový asfaltový koberec, no nezasahovalo sa do nosnej konštrukcie. „Nakoľko podľa prehliadok most nevykazoval vážnejšie poruchy, nebol zaradený do plánu opráv na najbližšie obdobie. Aktuálne hľadáme finančné zdroje tak, aby sme s jeho opravou začali čo najskôr. O konkrétnych riešeniach budeme obyvateľov priebežne informovať. Mrzí nás vzniknutá situácia, no na druhej strane sme radi, že sa nikomu nič nestalo a most sme uzavreli pred tým, než by nastal úplný kolaps, “ dodal Trnka.