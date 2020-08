Tatar s Pánikom na úvod play off s prehrami, Boston sa po dráme ujal vedenia

Hokejistom Montrealu v zostave so slovenským útočníkom Tomášom Tatarom nevyšiel vstup do série 1. kola play off NHL s Philadelphiou.

V úvodnom zápase prehrali v noci na štvrtok s najvyššie nasadenými Flyers 1:2. Neuspel ani Washington s Richardom Pánikom, ktorý v prvom dueli štvrťfinále Východnej konferencie podľahol New Yorku Islanders 2:4. Radosť z víťazstva mal zo Slovákov len obranca Zdeno Chára, ktorého Boston v Toronte zdolal Carolinu 4:3 po dvojnásobnom predĺžení a ujal sa vedenia v sérii. O triumfe Bruins rozhodol v 82. minúte Patrice Bergeron. Kapitán Bostonu Chára odohral vyše 25 minút s jedným mínusovým bodom, brankár Jaroslav Halák bol na striedačke. Montreal dokázal v zápase s Philadelphiou odpovedať na vedúci gól Jakuba Voráčka v 35. minúte, keď počas presilovky vyrovnal Shea Weber, no "letcom" už o 16 sekúnd vrátil vedenie Joel Farabee a to si udržali až do konca. Flyers podržal brankár Carter Hart, ktorý predviedol 27 úspešných zákrokov. Tatar odohral 13 minút bez bodového zápisu. Washington viedol proti NY Islanders po dvoch góloch T.J. Oshieho ešte v závere druhej tretiny 2:0, no potom potom prišiel jeho kolaps. "Ostrovania" štyrmi gólmi dokonale otočili výsledok a ujali sa vedenia v sérii. Pánik si počas 12 minút na ľade pripísal iba mínusku, vyslal jednu strelu a odsedel si dvojminútový trest. Jeho krajan Martin Fehérváry sa do zostavy Capitals tentoraz nezmestil.



1. kolo play off NHL:

Toronto

štvrťfinále Východnej konferencie - 1. zápasy:

Boston - Carolina 4:3 po dvojnásobnom predĺžení

/stav série: 1:0/

Washington - New York Islanders 2:4

/stav série: 0:1/



Philadelphia - Montreal 2:1

/stav série: 1:0/



Edmonton

štvrťfinále Západnej konferencie - 1. zápasy:

Colorado - Arizona 3:0

/stav série: 1:0/

St. Louis - Vancouver 2:5 /stav série: 0:1/