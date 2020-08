Módny návrhár Fero Mikloško patrí na Slovensku bezpochyby k špičke a jeho módne kreácie radi nosia aj mnohé známe osobnosti. Obľúbený návrhár nezaháľal dokonca ani počas koronakrízy a chodil denne do práce. Nepracoval však na novej kolekcii, no vo svojom ateliéri šil ochranné rúška. Dnes je však koniec nielen šitiu rúšok, no aj ateliéru, nakoľko Mikloško má vo svojom živote hneď niekoľko noviniek! A nám prezradil, akých.