Exmanžel Vačkovej Rogel mieri do väzby, bubeníka Horkýže Slíže prepustili: Svojská reakcia kapely

Skupina Horkýže Slíže, hlavne ich bubeník a manažér v jednej osobe Marek Viršík (45), a ďalších osem ľudí muselo riešiť vážny problém s políciou.

Nielen Viršík, ale aj exmanžel herečky Zuzany Vačkovej (51) Rastislav Rogel (51) boli v utorok zadržaní Národnou kriminálnou agentúrou (NAKA). Smerovali rovno do cely predbežného zadržania, kde čakali na svoj ortieľ kvôli obvineniu z extrémizmu. V stredu podvečer sa tak rozhodlo o ich ďalšom osude, Viršík išiel na slobodu, ale Rogel už také šťastie nemal.

NAKA v utorok urobila prehliadku bytov a nahrávacieho štúdia nielen na Slovensku, ale aj v Čechách. Počas akcie s krycím názvom Šašovia bolo zadržaných deväť osôb. Medzi nimi bol aj bubeník skupiny Horkýže Slíže a zároveň manažér kapely pre Slovensko Marek Viršík, ale aj exmanžel herečky Zuzany Vačkovej Rastislav Rogel. Hneď v ten istý deň bolo voči všetkých vznesené obvinenie.

„Ako sme už informovali včera (11. 8. 2020) vyšetrovateľ Národnej kriminálnej agentúry obvinil Karola P., Rastislava R., Tomáša F., Jozefa P., Radovana K., Radoslava V., Róberta T., Mareka V. a Petra S. zo zločinu výroby extrémistických materiálov a z pokračujúceho zločinu rozširovania extrémistického materiálu. Obvinení sa mali podieľať na výrobe hudobných albumov s extrémistickou tematikou. Pri domových prehliadkach sme zaistili predmety a veci s extrémistickou tematikou,“ uviedol hovorca Prezídia policajného zboru Michal Slivka.

Netrpezlivo čakali

Všetci muži sa nachádzali v cele predbežného zadržania a v stredu podvečer sa dozvedeli, aký bude ich ďalší osud. Viršíka nakoniec prepustili na rozdiel od Rogela a ďalších dvoch osôb na slobodu. „Dnes (12. 8. 2020) vyšetrovateľ podal na Karola P., Rastislava R. a Tomáša F. podnet na podanie návrhu na ich vzatie do väzby. Vzhľadom na prebiehajúce vyšetrovanie sa v k veci bližšie nie je možné vyjadrovať,“ dodal Slivka.

K celej veci sa svojsky vyjadrila aj kapela na facebookovom profile, ktorá má svojho bubeníka opäť späť v hre. „V utorok to bola metelica. Zadržanie, výpoveď a prepustenie. Malo to rýchly spád a Marek aj my ostatní máme o historku navyše. Akýkoľvek extrémizmus k Slížom nepatril, nepatrí a nikdy patriť nebude! Ďakujeme všetkým za podporu. Koncerty budú. Marek bude!“