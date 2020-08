Domáce väzenie si upravil po svojom: Ronaldinho si do luxusného hotela pozýva modelky

Bývalý brazílsky futbalový reprezentant a hviezda FC Barcelona, Ronaldinho, (40) porušil pravidlá domáceho väzenia.

Brazílska futbalová legenda je od apríla tohto roku v domácom väzení, ktoré trávi v luxusnom 4-hviezdičkovom hoteli v Asuncióne. Trest si odpykáva za prekročenie hraníc s falošnými dokladmi. Spolu s bratom ho zadržali 6. marca v Paraguaji, vo vyšetrovacej väzbe strávil 32 dní, odtiaľ sa presunul práve do domáceho väzenia po zaplatení kaucie 1,6 milióna dolárov.

Podľa paraguajského periodika Hoy však Ronaldinho porušil podmienky svojho zatknutia. V hoteli, kde trávi väzbu, mal viackrát usporiadavať večierky s modelkami vo svojom apartmáne. "Myslím, že sú to modelky, pretože tak vyzerajú," povedal pre periodikum zdroj, podľa ktorého dievčatá dostávajú na párty rôzne darčeky. Ako ďalej dodáva, niektoré pozvané modelky vyzdvihne auto a privezie priamo na večierok.

Majster sveta z roku 2002 zostane v domácom väzení do súdneho pojednávania, ktoré je naplánované na 24. august. Podľa najnovších informácií paraguajských a brazílskych médií by mali bývalého futbalistu oslobodiť, pretože sa nenašli dôkazy, ktoré by potvrdili priamu jeho participáciu na výrobe falošných dokumentov.