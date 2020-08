Úžasná príležitosť pre deti na Gemeri: Celodenný remeselnícky tábor aj s obedom úplne zadarmo

Sú maximálne nadšení! Denný remeselnícky tábor v Krásnohorskej Dlhej Lúke (okr. Rožňava) organizujú nadšenci ľudových tradícií zo Združenia gemerských remeselníkov.

Od detí vstupné nepýtajú a celodenný program, vrátane obeda s praktickými dielňami majú úplne zadarmo. Skúsení lektori a majstri odhaľujú zvedavcom tajomstvá aj menej tradičných, no o to zaujímavejších profesií ako tkanie, šúpoliarstvo, korálikovanie, drevorezba, košikárstvo, hrnčiarstvo či plstenie.

Organizátor a predseda Združenia gemerských remeselníkov Juraj Nagy prezradil, že aktuálne spustli v poradí už 19. ročník tábora. „Pred 19 rokmi sme sa zišli partia nadšencov a chceli sme miestnym dedinčanom predviesť ukážky remesiel a pripravili sme pre nich tábor. Práve z neho neskôr vyrástlo naše združenie,“ spomína s tým, že odvtedy ho organizujú každý rok.

„Boli časy, kedy sme nemali peniaze od sponzorov či samospráv, a aj tak sa nám ho nakoniec podarilo uskutočniť,“ prehlásil. Oduševnená činnosť si získala množstvo priaznivcov. Chodia sem deti od Košíc až po Revúcu. Kvôli pandemickým opatreniam však museli počet účastníkov okresať.

„Na každý deň sa nám hlási aj vyše 200 záujemcov, prijať môžeme len 40. Je to kvôli nariadeniam a hygienickým opatreniam v súvislosti s aktuálnou situáciou. Máme tu pravidelnú dezinfekciu, ktorú robíme aj na pracovných staniciach počas obedňajšej prestávky. Deti tu majú zabezpečený pitný režim ako aj obed. Všetko je zadarmo,“ uviedol Nagy s tým, že to robia aj kvôli skromnejším podmienkam ľudí v regióne. „Pre nás to je investícia do budúcnosti, vyrastá nám tak nová generácia detí. Úplne prví návštevníci tábora sú dnes lektormi,“ povedal Nagy s tým, že päťdňový denný tábor začal v utorok a končí sa v sobotu.

Lili (9), Jovice - Pokúšame sa tkať malé koberčeky, vlajočky. Myslela som si, že to bude ťažké, ale ide nám to ľahko. Musíme si ale dávať veľký pozor, aby sme sa nepomýlili.

Viktória (9), Šaca - Musíme si pri tom dávať pozor, aby sme sa nepomýlili pri vyrezávaní a náhodou si neurobili škrabance na rukách. Pomáhame si dlátom a nie je to až také ťažké.

Kira (10), Moldava nad Bodvou

- Ja som si vyrábala bábiky z ovčej vlny, je to veľmi zábavné. Zároveň si pri tom ochladíme a umyjeme ruky v chladnej mydlovej vode. Ťažké bolo urobiť jedine telo postavičky.

Adam (7), Krásnohorská Dlhá Lúka

- Vyrábali sme si košíčky. Najťažšie na tom bolo stláčať a ohýbať prútiky. Z toho ma boleli prsty a ruky. Ale páčilo sa mi to.