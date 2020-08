Daniela Hantuchová moderuje, komentuje, žije svoj sen: V tomto sa hodnotí ako priemer

Pred tromi rokmi ukončila profesionálnu tenisovú kariéru a prakticky okamžite začala novú. S mikrofónom v ruke pred miliónmi divákov po celom svete.

Z Daniely Hantuchovej (37) sa stala komentátorka pre zahraničné televízie, pričom počas koronakrízy svoje pôsobenie ešte rozšírila o vlastný podcast či talkshow na svojom youtubovom kanáli. Kam až siahajú jej ambície?

Kým televízie už takmer pol roka idú na pol plynu, vy, naopak, sršíte aktivitou. Nedávno ste s herečkou Zuzanou Vačkovou začali pre svoj youtubový kanál nakrúcať novú talkshow, ktorej súčasťou je aj varenie. Prečo takáto kombinácia?

(smiech) V prvom rade ide o rozhovory s našimi vzácnymi hosťami a funguje to tak, že buď niečo navaria oni alebo občas aj my dve. Dôležité sú tie krásne emócie a myšlienky, o ktoré sa s nami podelia. A aby sme len tak nesedeli pasívne na gauči, tak sme v kuchyni. Teším sa aj z toho, že sa naučím nejaké nové veci, keďže v minulosti som veľa času za hrncami netrávila.

Aká ste teda kuchárka? Od jeden po desať, pričom desať je najviac.

Na pečenie som sa vždy snažila nájsť si čas, takže v tom som možno aj na osmičke, no samotné varenie, to by som si dala päťku.

Vaša online kariéra naberá stále nové rozmery. Fascinuje vás tento priestor, takáto nová moderátorská sebarealizácia?

Baví ma to, pustila som sa do toho najmä počas korony, keď sa nedalo cestovať. Organizátori turnaja French Open si ma najali a robila som každý deň rozhovory s hráčmi. Bolo to skvelé, mali sme úžasný ohlas fanúšikov, a hoci sa tenis nehral, stále sme im vedeli priniesť niečo zaujímavé, kvôli čomu dokonca ani nebolo treba byť v štúdiu. Tak som si povedala, že to je cesta, ktorou by som chcela ísť. Medzičasom som začala robiť aj moje podcasty The Real DNA, na čo som sa chystala už veľmi dlho, len som nikdy nemala čas a energiu.