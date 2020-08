Európska liga má ďalších postupujúcich: United a Inter spoznali svojich súperov v semifinále

Futbalisti Šachtaru Doneck a FC Sevilla postúpili do semifinále Európskej ligy UEFA 2019/2020.

Ukrajinský klub si poradil v utorňajšom stretnutí štvrťfinále s FC Bazilej 4:1 a španielsky tím vyradil Wolverhampton Wanderers 1:0. Semifinále je na programe v nedeľu 16. augusta, Šachtar nastúpi proti Interu Miláno a Sevilla sa stretne s Manchestrom United.

Doneck sa v Gelsenkirchene ujal vedenia hneď v 2. minúte, po rohovom kope hráči Bazileja neustrážili nabiehajúceho Juniora Moraesa a ten hlavičkou otvoril skóre. Brankár Djordje Nikolič chcel vyraziť center, no vzduchom sa preletel naprázdno. Druhýkrát inkasoval o dvadsať minút neskôr, strelou z prvej z hranice šestnástky ho prekonal Taison, loptu cestou do siete ešte tečoval jeden z bazilejských obrancov. Nikolič sa vyznamenal v neskorších momentoch prvého polčasu, keď vychytal šance Moraesa i Marlosa, na pokus Marcosa Antonia krátko pred prestávkou bol prikrátky, zachránila ho konštrukcia bránky. Po vyše hodine hry sa Dodo dostal v šestnástke do kontaktu s Afimicom Pululuom, ale arbiter na ihrisku ani VAR neprisúdili Bazileju jedenástku. Naopak, výhodu pokutového kopu si vybojoval Šachtar, po faule Yannicka Marchanda na Taisona zvýšil v 75. minúte na rozdiel triedy Alan Patrick. Dve minúty pred koncom riadneho hracieho času upravil už na 4:0 Dodo a postup víťaza Pohára UEFA z roku 2009 už neohrozil ani čestný zásah Rickyho van Wolfswinkela z nadstaveného času.

Aj v Duisburgu sa veľmi rýchlo mohlo otvoriť skóre. Adama Traore spadol v šestnástke po sklze Diega Carlosa a rozhodca po konzultácii s VAR nariadil jedenástku. Wolverhampton ju však nepremenil, brankár Jasin Bunu vystihol úmysel Raula Jimeneza a udržal bezgólový stav. Ten platil aj po šanci Susa na opačnom konci, kde sa zase vyznamenal brankár Rui Patricio. V závere prvého polčasu ešte Lucas Ocampos tesne minul bránku Wolverhamptonu. Po zmene strán sa do cez troch súperov do päťky predral Jusuf Nasjri, no lopta mu ušla priďaleko a Patricio mohol zasiahnuť. Zápas do predĺženia nedospel, v 88. minúte prelomil patovú situáciu po centri Evera Banegu do šestnástky hlavičkou Ocampos. Do semifinále poslal rekordného päťnásobného víťaza druhej najprestížnejšej európskej klubovej súťaže.

Sumáre - štvrťfinále Európskej ligy UEFA 2019/2020:

Gelsenkirchen (Nem.)

Šachtar Doneck - FC Bazilej 4:1 (2:0)

Góly: 2. Moraes, 22. Taison, 75. Patrick (z 11 m), 88. Dodo - 90.+2 Van Wolfswinkel. Rozhodoval: Oliver (Angl.)

/na 1 zápas, Doneck postúpil do semifinále/

Duisburg (Nem.)

Wolverhampton Wanderers - FC Sevilla 0:1 (0:0)

Gól: 88. Ocampos. Rozhodoval: Orsato (Tal.)

/na 1 zápas, Sevilla postúpila do semifinále/