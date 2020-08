Slovan valcuje súperov: Po Nitre schytali kanonádu aj Michalovce

Futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili v utorňajšom domácom zápase 2. kola futbalovej Fortuna ligy 2020/2021 nad Zemplínom Michalovce vysoko 5:0.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

O hladký triumf zverencov Jána Kozáka sa dvoma gólmi postaral Dávid Strelec, tretí a štvrtý pridali striedajúci Dávid Holman a Alen Ožbolt a skóre duelu uzavrel Rafael Ratao. Rovnako 5:0 zvíťazil Slovan aj v prvom kole na ihrisku Nitry.



ŠK Slovan Bratislava - MFK Zemplín Michalovce 5:0 (1:0)

Góly: 3. a 60. Strelec, 72. Holman, 87. Ožbolt, 90+1. Ratao. Rozhodovali: Gemzický - Štrbo, Jekkel, ŽK: 55. Medveděv – Neofytidis, 55. Phillips.

Slovan Bratislava: Šulla – Medveděv, Abena, Božikov, De Marco (79. Lovat) – de Kamps, Rabiu (77. Nono) – Strelec (77. Ožbolt) - Čavrič (70. Daniel), Ratao, Medved (70. Holman)

Zemplín Michalovce: Dehtiar – Žofčák (84. Griger), Kolesár, Soler, Vojtko, Mendez – Popovits, Begala, Neofytidis, Phillips (84. Hirnyj) – Sidibe (62. Trusa)

Nad Tehelným poľom sa pred zápasom spustil krátky, ale intenzívny dážď, no mokrý terén hráčom problémy nerobil.Po góle sa "belasí" naďalej tlačili do ofenzívy, ďalšiu šancu zahodil v 12. minúte Čavrič, ktorý išiel sám na Dehtiara. Potom sa osmelili aj hostia, keď Popovits strelou spoza šestnástky poriadne natiahol Šullu. Hostia mali do konca polčasu aj ďalšie šance, najskôr neprekonal brankára Sidibe po chybe Medveděva a potom len tesne minul bránku po peknej strele Phillips.

V druhom polčase pribudlo nervozity, v úvode opäť vyskúšal pozornosť Šullu strelou z diaľky Popovits. Slovan chcel dať druhý gól a upokojiť sa, podarilo sa mu to v 60. minúte. Dehtiar iba vyrazil pred seba strelu de Kampsa, Strelec ju vzápätí poslal do bránky a strelil svoj druhý gól v zápase. Mladý 19-ročný futbalista mohol neskôr zavŕšiť hetrik, ale svoju ďalšiu šancu nepremenil. Napravil to Holman v 73. minúte, keď len krátko po svojom vstupe na ihrisko poslal pravačkou loptu do siete. Skóre duelu mohol uzavrieť Ratao, ale svoju tutovku zahodil, z ďalšej akcie sa však presadil Ožbolt. Posledné slovo mal predsa len Ratao, ktorý spečatil hladký triumf Slovana.