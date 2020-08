Bubeník z Horkýže Slíže obvinený z extrémizmu: Podráždená reakcia manažéra kapely!

Museli vysvetľovať! Národná kriminálna agentúra (NAKA) včera zasahovala vo viacerých mestách.

Akcia s krycím názvom Šašovia prebiehala aj u našich českých susedov a súvisela s extrémistickou trestnou činnosťou. Polícia zadržala až deväť ľudí. Zarážajúci je pri tom fakt, že boli medzi nimi aj známe mená - bývalý manžel herečky Zuzany Vačkovej (51), hudobník Rastislav Rogel (51) a aj bubeník kapely Horkýže Slíže Marek Viršík (45).

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

NAKA si včera posvietila na viacero bytov a elitní policajti dokonca urobili prehliadku aj v nahrávacom štúdiu. „Od skorého rána na viacerých miestach celého Slovenska zasahuje Národná kriminálna agentúra proti extrémizmu. Ide o akciu s krycím názvom Šašovia, ktorá prebieha aj v susednej krajine. V súvislosti s páchaním extrémistickej trestnej činnosti sme zadržali deväť osôb,“ povedal včera Novému Času hovorca Prezídia Policajného zboru SR Michal Slivka.

Polícia na prípade intenzívne pracovala a už po niekoľkých hodinách od zadržania podozrivých vzniesla obvinenie. „Vyšetrovateľ národnej kriminálnej agentúry obvinil Karola P., Rastislava R., Tomáša F., Jozefa P., Radovana K., Radoslava V., Róberta T., Mareka V. a Petra S. zo zločinu výroby extrémistických materiálov a za pokračujúci zločin rozširovania extrémistického materiálu. Obvinení sa mali podieľať na výrobe hudobných albumov s extrémistickou tematikou. Procesné úkony naďalej pokračujú, viac informácií poskytneme v najbližších dňoch,“ uviedla hovorkyňa Prezídia policajného zboru Denisa Bárdyová.

Problémy v Horkýže Slíže

NAKA zadržala aj bubeníka skupiny Horkýže Slíže Mareka Viršíka, ktorý je zároveň aj slovenským manažérom skupiny. V akom rozsahu je však jeho meno spájané s extrémizmom a aké dôkazy na neho policajti majú, zatiaľ nie je jasné. NAKA totiž zatiaľ o konkrétnostiach hovoriť nechce a český manažér kapely odpovedal na otázky Nového Času veľmi podráždene.

„Zastupujem Horkýže Slíže skoro dvadsať rokov a v živote ma z médií kvôli nim nikto nekontaktoval. Teraz sa deje vec, ktorá je možno nespravodlivá a vôbec sa Slížov netýka. Takže sa na mňa nehnevajte, ale ja nebudem hovoriť vôbec nič. U nás je situácia normálna, bežná. My ideme koncerty tak, ako máme. A nič sa u nás zvláštneho nedeje,“ povedal rázne český manažér kapely Petr Fořt a dodal: „Pýtajte sa ľudí do toho zainteresovaných. Ja o tom vôbec nič neviem a nie som kompetentná osoba, aby som vám o tom čokoľvek hovoril.“ Nový Čas kontaktoval aj frontmana kapely Petra Hrivňáka alias Kuka, no ten mal vypnutý telefón.