Neváhal odrezať hlavu! Černák sa priznal k ďalším vraždám: Jasný názor psychológa na zmenu v správaní

Na krku už má takmer 30 vrážd! Okresný súd v Banskej Bystrici schválil dohodu o vine a treste, ktorú s prokurátorom uzavreli Mikuláš Černák (53) a Miloš Kaštan (52).

V prípade banskobystrického mafiánskeho bossa išlo o 16 skutkov, z toho bolo 14 vrážd, jeden pokus o vraždu a jedna príprava vraždy. Trest mu však nebol uložený, pretože si za ďalšie vraždy odpykáva doživotie, pričom v roku 2023 môže požiadať o podmienečné prepustenie na slobodu. V prípade Kaštana išlo o 6 skutkov, medzi ktorými boli aj vraždy, za čo dostal súhrnný trest 20 rokov a 1 mesiac.

Černáka ani Kaštana do Banskej Bystrice nepriviezli. Pojednávanie prebiehalo prostredníctvom telemosta. „Za skutky, ktoré som spáchal, sa hanbím. Takisto sa za ne ospravedlňujem,“ uviedol Černák. Podobne sa vyjadril jeho bývalý kumpán. „Chcem sa ospravedlniť širokej verejnosti aj poškodeným. Je mi ľúto celej minulosti, ktorá bola,“ kajal sa Kaštan.

Vykonávateľom veľkej časti zo spomínaných 14 vrážd z rokov 1993 až 1997 bol samotný Černák. Ich scenáre boli prevažne rovnaké. Obeť so svojimi kumpánmi opili, omámili rohypnolom, odviezli k vykopanému hrobu, vyzliekli zo šiat, popravili strelami do hlavy a zakopali. Azda najbrutálnejšia bola zatiaľ posledná na zozname. V auguste 1997 bol zastrelený Michal Csémy, blízky priateľ Mikuláša Černáka.

Následne mafiáni zadržali Rudolfa Hodossyho, ktorého Miki upodozrieval, že dal informácie vrahom jeho kamaráta. Pri vypočúvaní Černákom Hodossy tvrdil, že s vraždou Csémyho nemá nič spoločné. Následne sa ho bystrický boss opýtal, ako chce zomrieť. On odpovedal, že chce zásah do srdca. Černák zobral nôž s čepeľou dlhou asi 30 cm a pichol ho rovno do srdca. Potom mu začal odrezávať hlavu. Tú odniesli na výstrahu do Dunajskej Stredy a bola nájdená na námestí pred hlavným vchodom do nákupného strediska.

Mikuláš Černák má doposiaľ na krku takmer 30 vrážd, ktorých bol vykonávateľom, alebo ich zosnoval. Môžeme o ňom hovoriť, že je masový vrah? „O masovosti rozhoduje počet obetí a Černák je jednoznačne masový vrah,“ uviedol klinický psychológ Jindřich Cupák. Černák začal pred pár rokmi spolupracovať s políciou, priznáva sa k vraždám a hovorí, že ľutuje, čo v minulosti robil. „Ja som presvedčený, že tá zmena v jeho prípade je len naoko, dokonca niektorí kolegovia sa prepožičali na to, že pripustili pozitívnu prognózu. Ja som presvedčený, že to neprichádza do úvahy. To je hra o slobodu. Netrúfam si povedať, čo by nasledovalo, keby sa dostal von. Ja dúfam, že hodnotenia jeho osobnosti znalcami sú pravdivé, a tie posudky na žiadosť advokátov neprichádzajú do úvahy,“ dodal Cupák.

Syn zabitého Novotného: Otec Černákovi veril...

Otvoriť galériu Na súde boli aj niektorí pozostalí. Zdroj: tasr

Na schvaľovanie dohody o vine a treste prišli do Banskej Bystrice aj viacerí pozostalí po zavraždených, medzi nimi aj syn Petra Novotného. Muža prezývaného Tiger, dal Černák popraviť v Banskej Bystrici, kam ho vylákal. Rozstrieľali ho samopalom v roku 1997, keď odchádzal z hotela Lux. „Necítim absolútne nič a nechcem o tom veľmi hovoriť. Ja som mal vtedy sedemnásť a sestra bola ešte mladšia. S Černákom sme boli rodinní priatelia a otec mu veril. O tom, že za jeho vraždou stojí on, sme sa dozvedeli, až keď sa začal priznávať k vraždám,“ uviedol Miroslav Novotný.