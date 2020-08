Ľudská vynaliezavosť nepozná hranice: Kde sa chladíme v horúčavách

Udreli tropické teploty a ľudia hľadajú akúkoľvek možnosť, ako sa schladiť. Niekomu stačí príjemná pohoda vo vínnej pivnici, iný si zájde rovno do kryokomory, kde je až -118 °C. Každý sa prosto chladí podľa svojho gusta!

V protileteckom úkryte

Lea (18) z Fiľakova sprevádza turistov pri prehliadke priestorov protileteckého úkrytu, ktorý sa nachádza na úpätí severozápadnej strany hradného vrchu. „Návštevníci sem radi chodia a najmä v týchto horúcich dňoch si pochvaľujú, že sa tu môžu schladiť,“ uviedla Lea.

V mraziacom boxe Otvoriť galériu V mraziacom boxe Zdroj: fab

Pred páľavou sa skrýva v mraziacom boxe. Róbert Štroffek (44) pracuje vo firme na spracovanie mäsa z diviny. „V týchto horúčavách nie je nič lepšie, ako sa ísť schladiť do práce. Máme tam mraziace boxy, v ktorých je teplota približne 20 °C pod nulou. Tam sa schladíte skutočne rýchlo.“

V kryokomore Otvoriť galériu V kryokomore Zdroj: mim

Elektroopravár Tomáš (45) z Košíc sa chodieva schladiť do kryokomory, kde teplota klesá až na -118 °C. „Chodím sem často, no počas leta je to najlepšie. Človek sa kvalitne ochladí, naberie a načerpá novú energiu,“ hovorí Tomáš. „Pre mňa je to relax a oddych. Zároveň mi to pomohlo pri zdravotných zápalových problémoch a regenerácii svalov. Počas horúceho augusta je to najlepšie schladenie na noc, človek je potom dobre nabudený a cíti sa zregenerovaný.“

Vo vínnej pivici Otvoriť galériu Vo vínnej pivnici Zdroj: den

Miloš Matúš (50) z Bratislavy je vášnivým vinárom. Svoje rodinné vinárstvo prezentuje vo vinotéke v Rači. „Keď je vonku horúco, nič neschladí lepšie ako pohár vínka vo vínnej pivnici. Napriek tomu, že vonku sú tridsiatky, tu je príjemných 18 stupňov. Je to najlepšie schladenie sa v lete.“

V potoku Otvoriť galériu V potoku Zdroj: bb

Kúpať sa v plesách a potokoch Tatranského národného parku je prísne zakázané, ale mimo tohto územia je to veru veľmi príjemné osvieženie. Na Ľuba Jakubčíka (62) a Tonku Sulíkovú (48) z Popradu sme natrafili v Studenovodskom potoku neďaleko Starej Lesnej. „Dnes nám toto ochladenie padlo veľmi vhod, tá voda je skoro zázračná. Spájame to aj s otužovaním, čo je pre telo nesmierne prospešné,“ povedal pilot Ľubo.

Na zimnom štadióne Otvoriť galériu Na zimnom štadióne Zdroj: bb

Hokejovej redaktorke Jane Dankovej (29) z Trenčína nebýva teplo ani počas najväčších horúčav. Trávi ich totiž na zimnom štadióne. Hoci je naľahko oblečená, chlad ju netrápi. „Veru tak, zima mi nie je, hreje ma pohľad na pekných chlapov,“ poznamenala s úsmevom.