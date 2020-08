Smutné pozadie Martikánovho nového účesu: Zmena imidžu pre chorobu?!

Nevzdáva sa! Slovenská slalomárska legenda Michal Martikán (41) vylovil pred 24 rokmi z kanála v Atlante prvé olympijské zlato, na ktoré nadviazal aj v Pekingu 2008.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

O tom, s akými snami sa pobije o presunuté letné hry v Tokiu, aj o tom, aká sila ho v divokej vode stále drží, porozprával päťnásobný medailista z letných hier exkluzívne Novému Času.

Kde a v akom rozpoložení vás zastihol nástup pandémie koronavírusu?

- Keďže som podrobne sledoval dianie po celom svete, tušil som, že to príde. So všetkými tými obmedzeniami. Tesne pred tým, ako sa začali zatvárať hranice, som sa, našťastie, po odporúčaniach nášho zväzu a kompetentných vrátil z mesačnej prípravy v Spojených arabských emirátoch domov. Povinný oddych mi, pravdupovediac, aj padol vhod.

Ako vnímate zmeny, ktoré so sebou hrozba šírenia ochorenia priniesla?

- Samozrejme, že je to vo viacerých ohľadoch veľmi ťažké. Hoci si nemôžeme byť ničím istí a zostáva nám len čakať a pripravovať sa na to, čo príde, nás slalomárov to, našťastie, až tak dramaticky nezasiahlo.

Okrem zrušených akcií sa o rok presunula aj olympiáda v Tokiu. Čo vy na to?

- Bolo to logické vyústenie celej situácie. Nič iné nepripadalo do úvahy. Zdravie je totiž najprednejšie. A keďže sme sa ako športovci nemohli na vrchol roka pripravovať, myslím si, že všetci zainteresovaní to prijali kladne. Aspoň máme čas dôslednejšie sa pripraviť na všetko, čo nás čaká.

V poslednom čase vás potrápili nepríjemné kožné problémy, pre ktoré ste mali podstúpiť aj zákrok. Ako ste na tom, nelimituje vás to?

- Áno, myslím, že je to už úplne v poriadku a momentálne ma to v ničom neobmedzuje. Môžem plnohodnotne zaberať a zodpovedne ladiť formu.

Je pred vami ešte olympijská kvalifikácia, v ktorej sa postavíte Matejovi Beňušovi a Alexandrovi Slafkovskému. Trúfate si zdolať ich a vybojovať si miestenku na letných hrách?

- Bude to náročné, lebo na jedno miesto sme traja. Isté však je, že pre to, aby som sa na olympiádu nielen dostal, ale získal zlato, urobím všetko, čo budem môcť. A keď to nevyjde teraz, tak možno o štyri roky v Paríži.

Je zjavné, že svojho olympijského sna sa len tak ľahko nevzdáte. Kde hľadáte motiváciu a chuť ísť ďalej?

- Jasné. Ešte nie som vôbec taký starý, aby som tie svoje sny musel nejako prerušiť alebo prestať snívať. Po motivačnej alebo fyzickej stránke žiadny problém nevidím. Vôľa, skúsenosti a sila tam stále sú.

Ruku na srdce. Predsa len už to nie je také, ako keď ste mali dvadsať či tridsať...

- Je to tak. No aj napriek tomu ma to stále ohromne baví. Vyjsť si v takomto krásnom lete na vodu je čistý pôžitok. Často je to silnejšie ako ja. Šport naďalej zostáva mojou veľkou vášňou. Moja manželka a dcérky to vedia a veľmi mi fandia!

Michal Martikán Otvoriť galériu Martikán patrí medzi najúspešnejších športovcov slovenskej histórie. Zdroj: TASR

- narodený 18. mája 1979 v Liptovskom Mikuláši

- držiteľ 50 medailí z vrcholných podujatí (5 na LOH, 23 na MS a 22 na ME)

- päťkrát štartoval na olympijských hrách a vždy si vybojoval medailu (2x zlatá, 2 striebra, 1 bronz)

- na každých majstrovstvách sveta získal minimálne jeden cenný kov, celkovo ich má 23 (15, 3, 5)

- päťkrát sa stal celkovým víťazom Svetového pohára (1998, 2000, 2001, 2006 a 2014), dvakrát bol druhý (1999 a 2003) a raz tretí (1996)