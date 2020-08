Slovenka o tom, čo spôsobili na Novom Zélande 4 nové prípady koronavírusu: Zobudili nás alarmy ako pri katastrofách!

Zatiaľ čo väčšina krajín sveta bojuje s desiatkami, či stovkami novonakazenými prípadmi denne, Nový Zéland mal 102 dní bez nového prípadu koronavírusu. Situácia sa ale rapídne zmenila.

Nový Zéland mohol oslavovať 102 dní bez nového prípadu nakazeného človeka koronavírusom. Situácia sa však veľmi rýchlo zmenila a krajinu postavila do pozoru. O celom priebehu nás informovala čitateľka Veronika, ktorá v krajine dlhodobo žije.

Vírus bol zistený u členov jednej rodiny v meste Auckland, pričom zdroj nákazy nie je známy. Informovala o tom v utorok agentúra AFP. "Po 102 dňoch máme prvé prípady nákazy COVID-19 mimo riadenej izolácie a karanténnych zariadení. Napriek tomu, že sme všetci mimoriadne tvrdo pracovali, aby sme takémuto scenáru zabránili, zároveň sme s ním počítali a pripravili sa naň," povedala na tlačovej konferencii novozélandská premiérka Jacinda Ardernová.

Od polovice júna boli zrušené viaceré opatrenia, ktoré na Novom Zélande platili od 25. marca. Podľa slov Slovenky Veroniky, však opäť poriadne pritvrdili. "Zobudili nás alarmy na mobiloch, spustila sa emergency, ako sa robí pri zemetraseniach, či tsunami varovaniach," začala Veronika. Obyvateľom Nového Zélandu do mobilov pristáli výstražne smsky, ktoré hovorili o veľkom sprísňovaní pravidiel.

"Celá krajina ide späť do Level 2 a región Auckland do Level 3, čo znamená späť do lockdown," hovorí Slovenka. "Deti nemajú ísť do škôl, na treningy. Momentálne sa situácia vyvíja, my sme mimo regiónu Auckland. Asi týždeň chodili varovania, že máme byť pripravení, ako pri prírodných pohromách, plus mať masky, ktoré sa tu nenosili ani v marci," opísala dopodrobna situáciu. Ľudia sa začali na lockdown pripravovať a hneď po tom, ako im dorazili smsky sa opäť zaplnili obchody.