Maurícius ohrozuje 4 000 ton paliva: Ropné peklo v tropickom raji

Vraví sa, že neskoro plakať nad rozliatym mliekom. No nad týmto ropným fľakom v azúrovom mori si poplače každý milovník prírody.

Pri pobreží rozprávkového ostrova Maurícius v Indickom oceáne havaroval ropný tanker japonskej spoločnosti MV Wakashio, smerujúci do Brazílie. Ropa teraz ničí všetko živé. Pred dvoma týž­dňami narazil na plytčinu, čo poškodilo jeho nádrže. Teraz z neho unikajú hektolitre ropy do chráneného morského parku, ktorý sa predtým pýšil nedotknutými koralovými útesmi.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Odhaduje sa, že zatiaľ sa vylialo tisíc ton ropy zo 4 000 ton, ktoré tanker prepravoval. Pokus odčerpať náklad priamo z lode sa nepodaril. V trupe lode sa objavujú čoraz väčšie trhliny a miestne úrady sa obávajú, že morské prúdy a silný vietor plavidlo nakoniec rozlomia. V takom prípade by uniklo aj zvyšných 3 000 ton.

Občania Maurícia tlačia na vládu a požadujú vysvetlenie, prečo nekonala skôr. Loď totiž stroskotala už pred dvoma týždňami, no ropa začala vytekať len minulý týždeň. Vláda síce vydala nariadenie, že čistiť škvrnu môžu len lokálne úrady, dobrovoľníci to však ignorujú a robia všetko pre to, aby ochránili vzácnu faunu a flóru. Maurícius je od mora doslova závislý – či už profituje z rybolovu, alebo turizmu. Oblasť bola vyhľadávaná práve pre svoju nádhernú prírodu.