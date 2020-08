Vnuk ukázal babičke bábätko: Jej brutálne úprimná reakcia valcuje internet

Stewart McGonigle zo Škótska ukázal babičke na fotke bábätko, ktoré práve nespadá do kategórie dokonalých drobcov z reklám na dojčenské prípravky.

Za starou mamou prišiel s telefónom v ruke. ,,Babi, pozri, Annie sa narodil malý,“ povedal a ukázal jej fotku. Stará mama nedokázala potlačiť znechutenie z bacuľatého drobca. ,,Vážne? Preboha,“ povedala. Stewart jej povedal, že sa jedná o videohovor a novopečení rodičia jej reakciu počuli. Zaskočená babička hasila trapas vyhlásením, že bábätko je vlastne ,,milé“.

Nech vyzerá akokoľvek, babička Annie si môže vydýchnuť – nepatrí do jej rodiny a žiadneho príbuzného neurazila.. Pointou je ukázať vybranému človeku jeho fotku, tvrdiť, že sa narodilo niekomu, koho poznajú a počkať si na úprimnú reakciu. Stewartovo video si pozrelo už takmer 300-tisíc ľudí a väčšina sa dobre baví.

,,Haha, škótske babičky sú brutálne úprimné“ či ,,Toto je najzábavnejšia vec, akú som videl za dlhý čas,“ cituje komentáre news.com.au. Žart s bábätkom však príde niektorým nevhodný a krutý. ,,To nie je zábavné. Dieťa, na ktorom sa smejete, niekomu patrí,“ ,,Ach, to je kruté,“ alebo ,,Koho je to dieťa? Predstavte si, že by vaše bábätko niekto zneužil kvôli žartu na Tik Toku,“ hnevajú sa niektorí komentujúci.