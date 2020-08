Lukašenko vyrukoval s vážnym tvrdením o protestoch: Boli riadené z Česka, Poľska a Británie!

Bieloruský prezident Alexander Lukašenko v pondelok vyhlásil, že demonštranti protestujúci proti jeho víťazstvu v nedeľných voľbách hlavy štátu boli riadení telefonicky z Česka, Poľska a Británie.

Informovala o tom bieloruská agentúra Belt. Potom, čo bolo v nedeľu večer oznámené drvivé víťazstvo Lukašenka, vyšli do ulíc v rade miest v krajine tisíce ľudí dať najavo nespokojnosť a podozrenie zo sfalšovania výsledkov volieb. Brutálny zásah bezpečnostných síl si vyžiadal desiatky zranených. 3000 demonštrantov bolo zatknutých.

"Zaznamenali sme - a vám ako bývalému agentovi je to známe - telefónne hovory zo zahraničia. Telefonáty boli z Poľska, Británie a Česka. Riadili naše, prepáčte mi, ovce. Oni nechápu, čo robia, a už ich začínajú ovládať," uviedol podľa agentúry Lukašenko v rozhovore so Sergejom Lebedevom, šéfom pozorovateľskej misie Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ) bieloruských volieb. Prezident uviedol, že v udalostiach možno vidieť "tých, čo držia bábky" a jedna z línií podľa neho vedie z Česka.



SNŠ tvorí 11 bývalých sovietskych republík, vrátane Bieloruska a Ruska. Pozorovateľská misia spoločenstiev tvrdí, že nedeľné prezidentské voľby v Bielorusku prebehli v poriadku a v súlade so zákonmi. "To, o čom som hovoril ... sa potvrdzuje," povedal Lukašenko ďalej Lebedevovi k stretom jeho odporcov s policajnými zásahovými oddielmi. "Varoval som, že 'Majdan' nebude, hoci by sa to niekomu páčilo. Preto sa musíme umiernit, upokojiť," dodal.



Lukašenko narážal na demonštrácie na kyjevskom centrálnom námestí Nezávislosti (Majdan Nezaležnosti) v roku 2014. Výsledkom protestov bolo zvrhnutie vlády vtedajšieho proruského prezidenta Viktora Janukovyča.