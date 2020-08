Poliak zomrel pri záchrane troch topiacich sa detí: Dojatí Holanďania sa jeho rodine vyzbierali na 140-tisíc

Holandská verejnosť prejavila minulý týždeň vlnu solidarity s robotníkom z Poľska, ktorý sa utopil v mori pri záchrane troch malých chlapcov.

V rámci verejnej zbierky pre rodinu zahraničného robotníka sa vyzbieralo vyše 140.000 eur, uviedol spravodajský server DutchNews.nl. K smutnej udalosti došlo začiatkom augusta. Tridsaťsedemročný vtedy urýchlene prerušil telefonický hovor so svojou ženou nachádzajúcou sa v Poľsku, keď zbadal, že tri deti kúpajúce sa v mori blízko mestečka Julianadorp sa dostali do problémov. Ide o pláž na severe krajiny, na ktorej neslúžia plavčíci ani záchranári.

DutchNews.nl pripomenul, že Marcin Kolczyňski zanechal v Poľsku tri deti a manželku. Do Holandska prišiel ako sezónny pracovník, po ktorých je po koronakríze veľký dopyt. "Chcel iba finančne zabezpečiť svoju rodinu," uviedla Martina Janaszová, Poľka žijúca v Holandsku, ktorá rozbehla verejnú zbierku. "Ako Poľka viem, aký ťažký život môže byť v Poľsku - a to, že prišiel do Holandska na sezónne práce, hovorí za všetko," uviedla Janaszová v rozhovore pre holandskú televíznu stanicu TV Gids.

Janaszová súhlas Kolczyňského rodiny s organizovaním finančnej zbierky získala po tom, ako sa s nimi skontaktovala cez Facebook. Jeho obeť nebola márna, lebo tri deti, ktorým hrozilo utopenie, zachránil. Kolczyňski však už nemal dosť síl bojovať s vlnami a zrejme doplatil na silný spodný prúd. Jeho telo more vyplavilo hodinu po tom, ako zmizol vo vlnách.