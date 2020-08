Pre Marinčina sa sezóna skončila, po reštarte dostal prvú šancu Fehérváry

Hokejisti Columbusu postúpili do 1. kola play off zámorskej NHL. V rozhodujúcom piatom zápase predkola Východnej konferencie si poradili v Toronte s domácimi Maple Leafs 3:0 a celú sériu vyhrali 3:2.

Pre slovenského obrancu kanadského tímu Martina Marinčina, ktorý si pripísal jednu strelu i mínusový bod a na ľade strávil vyše 16 minút, sa sezóna skončila. Columbus sa v 1. kole play off predstaví proti Tampe Bay.

Hráči Washingtonu vyhrali v nedeľňajšom dueli v skupine o nasadenie nad Bostonom 2:1. Do play off tak pôjdu ako tretí nasadený tím vo Východnej konferencii a v prvom kole sa stretnú s New Yorkom Islanders. Boston bude štvrtý nasadený a v prvom kole ho čaká Carolina.

Prvýkrát po reštarte profiligy dostal v drese Washingtonu príležitosť slovenský obranca Martin Fehérváry. Odohral 15:14 min a nazbieral až sedem "hitov", najviac zo všetkých hráčov. V základnej časti súťaže nastúpil za Capitals šesťkrát s jednou asistenciou. Z triumfu sa tešil aj jeho krajan Richard Pánik, na ľade strávil 11:32 min a mal dve trestné minúty. V bránke Bostonu dostal pred Jaroslavom Halákom prednosť Tuukka Rask, kapitán "medveďov" Zdeno Chára urobil chybu pri prvom góle T. J. Oshieho a za 18:46 min na ľade nazbieral jeden mínusový bod. Boston prehral všetky tri duely po reštarte NHL.

Obhajca Stanleyho pohára zo St. Louis prehral v skupine o nasadenie v západnej vetve s Dallasom 1:2 po nájazdoch a v 1. kole vyraďovacej fázy narazí na Vancouver. Dallas s obrancom Andrejom Sekerom si zahrá proti Calgary.

NHL - výsledky:

predkolo play off - Východná konferencia – piaty zápas:

Toronto – Columbus 0:3

/konečný stav série: 2:3, Columbus postúpil do 1. kola play off/

skupina o nasadenie - Východná konferencia:

Washington - Boston 2:1

skupina o nasadenie - Západná konferencia:

St. Louis - Dallas 1:2 pp a sn