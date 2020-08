Konflikt na sneme Za ľudí: Čo spravila Remišová po svojom víťazstve, naštvalo Šeligu aj Žitňanskú

Čo sa dialo za zatvorenými dverami? Počas víkendu najmenšia koaličná strana rozhodovala o svojom ďalšom osude.

Prítomní delegáti si volili náhradu za predsedu Andreja Kisku (57), ktorý definitívne odišiel z politiky. Na jeho miesto nastupuje doterajšia podpredsedníčka Veronika Remišová (44). Jej rozhodnutia na sneme sa však už krátko po zvolení dostali pod veľkú paľbu kritiky. Remišová získala 76 hlasov od delegátov, zatiaľ čo jej protikandidát Miroslav Kollár 33.

Na strane Remišovej bol aj Kiska, ktorý priznal, že z politiky odchádza pre zdravotné problémy, ku ktorým sa pridalo podozrenie na onkologické ochorenie. Remišová vyhrala predsednícke kreslo s konceptom široko rozkročenej strany. „Aby sme boli modernou, európskou stredovou stranou, rozumnou a slušnou silou v slovenskej politike. Myslím si, že takáto stredová alternatíva na politickej scéne nie je. Verím, že s odborným potenciálom, ktorý máme, budeme rásť a budeme silnou stranou,“ povedala Remišová.

Už na sneme však došlo medzi účastníkmi k hádke. Problémom bolo, že Remišová má právo navrhovať svojich podpredsedov aj členov predsedníctva. Kollára, ktorý sa postavil proti nej, však nevybrala. Po tom, čo Remišová oznámila, že svojho protikandidáta nechce mať po svojom boku, sa časť delegátov vzbúrila. Medzi nimi aj známe tváre poslancov ako Juraj Šeliga, Jana Žitňanská, Marek Hattas či Tomáš Valášek. Po prestávke tak na nátlak svojich spolustraníkov zmenila názor a Kollára navrhla aspoň do predsedníctva strany Za ľudí. Remišovej hovorca neskôr situáciu vysvetľoval tým, že návrh zmenila po diskusii na sneme.

Kollár, ktorý prehral súboj o predsednícku stoličku, o sporoch hovoriť nechce. „Som rád, že som mohol delegátom predstaviť svoju víziu. Rešpektujem, že si vybrali víziu Veroniky a má právo postaviť si orgány ako chce. Je to jej právomoc a preberá zodpovednosť za budúcnosť tej strany. Ja nemám v tejto chvíli prečo odísť, je to aj moja strana, do ktorej som investoval rok energie,“ vysvetlil Kollár Novému Času.