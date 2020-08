Saganov šéf skritizoval svojich jazdcov: Tento rok to malo byť konečne víťazstvo!

Najdlhšie aj najteplejšie za posledné roky boli preteky Miláno - San Remo a v nezvyčajnom augustovom termíne mali aj pozmenenú trasu.

Tridsaťdva stupňov, 305 km a vynechanie ligúrskeho pobrežia plného dovolenkárov. Jedna vec však v sobotu popoludní zostala po starom. Peter Sagan ani na desiaty pokus na slávnom podujatí nezvíťazil a po štvrtý raz skončil na štvrtom mieste. Belgičan Wout van Aert, Francúz Julian Alaphilippe a Austrálčan Michael Matthews boli lepší ako slovenský líder tímu BORA - hansgrohe.

"Skončil som druhý v šprinte po predchádzajúcom útoku Van Aerta a Alaphilippa. Takže nie je dôvod na ľútosť. Myslím si, že som urobil maximum z toho, čo sa dalo urobiť," skonštatoval Peter Sagan po 111. ročníku v San Reme. Sagan je z minulosti známy svojim maximalistickým prístupom, neraz sa v cieli nahneval po druhom či štvrtom mieste v záverečnom šprinte. Teraz zvolil miernejší prístup, hoci roky túži po víťazstve na jednom z najväčších cyklistických monumentov.Okolo Flámska a Paríž-Roubaix, kde už v minulosti zvíťazil, tentoraz uvoľnia miesto premiérovému štart na Giro d´Italia (3. - 25. 10.). A ešte predtým čaká na Sagana tradičný etapový vrchol - Tour de France (29. 8. - 20. 9.), kde si v minulosti rekordne sedemkrát obliekol zelený dres určený pre víťaza bodovacej súťaže.Moja najvážnejšia časť sezóny sa začne na Tour de France a myslím si, že som na dobrej ceste," prezradil Sagan.Ambiciózny Slovák nezachytil rozhodujúci útok francúzskeho obhajcu víťazstva Juliana Alaphilippa na Poggiu pár kilometrov pred cieľom a chlapsky priznal, že na to nemal.Ak by tam boli ďalší dvaja jazdci, možno by sme ich mohli dostihnúť. Lenže my sme v ďalších 700 m spomalili a to pomohlo dvojici v úniku získať dostatočný náskok," podotkol držiteľ 113 víťazstiev v profipelotóne.

Trojnásobný majster sveta sa pokúsil zodpovedať aj otázky týkajúce sa nečakaného sólového útoku jeho talianskeho domestika Daniela Ossa pri klesaní z Cipressy približne 20 km pred cieľom. Oss sa v úniku unavil a neskôr už nebol k dispozícii Saganovi, aby mu pomohol odvracať útoky súperov na Pogggiu 5 km pred cieľom. "Po tvrdej práci na Cipresse mal v závere už len málo energie. S tým sa už nedalo nič robiť," povedal Sagan na adresu Ossa. Športový riaditeľ Enrico Poitschke k tomu už kritickejšie podotkol.cituje Poitschkeho oficiálny web tímu BORA - hansgrohe.Peter Sagan sa od roku 2011 márne pokúša o triumf na najdlhších jednorazových pretekoch v kalendári UCI. Dvakrát bol tesne druhý, až osemkrát skončil v najlepšejdesiatke a jeho najhoršie umiestnenie sa spája so 17. miestom práve spred 9 rokov.Aj preto športový riaditeľ Poitschke trochu sklamane vyhlásil: "Všetci dali do toho maximum, ale konečné štvrté miesto nie je výsledok, ktorý sme chceli dosiahnuť. Tento rok to malo byť konečne víťazstvo."