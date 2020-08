Náhrada za Sarriho je známa: Juventusu sa ujme talianska legenda!

Bývalý taliansky reprezentant Andrea Pirlo (41) sa stal novým trénerom futbalistov Juventusu Turín.

Vo funkcii nahradil Maurizia Sarriho, ktorého vedenie klubu odvolalo na druhý deň po vypadnutí v osemfinále Ligy majstrov 2019/2020 s Olympiqueom Lyon. Pirlo podpísal dvojročný kontrakt.

Pôjde o jeho prvé trénerské pôsobenie v najvyššej talianskej súťaži. V tejto sezóne krátko viedol tím Juventusu do 23 rokov v Serie C. Pirlo bol v rokoch 2011-2015 motorom stredovej formácie Juventusu. Za "starú dámu" odohral 119 zápasov, v ktorých streli 16 gólov. Väčšinu kariéry strávil v AC Miláno, v jej závere si zahral za New York City v zámorskej Major League Soccer.

"Pirlo mal legendárnu hráčsku kariéru. Vyhral všetko čo sa dalo, Ligu majstrov i MS. Počas štvorročného pôsobenia v našom klube bol dirigentom stredu poľa. Bol pri štyroch ligových tituloch, pri víťazstve v Talianskom pohári i pri dvoch triumfoch v Superpohári.uvádza sa vo vyhlásení Juventusu.