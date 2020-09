Postihnutému dievčatku dali adopciou nový život: Kruté ochorenie im ju krátko po tom vzalo

„Mala hrozný štart svojho krátkeho života. Žila nechcená, nemilovaná v sirotinci na Ukrajine so svojimi zdravotnými problémami,“ napísal na internete David, otec malej Gigi († 6), ktorú si spolu s manželkou osvojili.

Keď už to vyzeralo, že dievčatko s epilepsiou, autizmom a ďalšími diagnózami bude konečne môcť žiť a vyrastať v rodine, ktorá ju miluje, prišiel šok. „Doktor povedal, že to je len obyčajný vírus a bude v poriadku. Odporučil, aby sme jej dovolili jesť toľko zmrzliny a ľadovej drte, koľko bude chcieť a nech so poriadne oddýchne,“ opísala adoptívna matka dievčatka Priscilla. Podľa webu Metro svoju dcérku uložila spať a už sa neprebrala. „Išla spať a zomrela, nechcem už bez nej viac dýchať,“ napísala na svoj blog zdrvená matka.

V novom domove v americkom Tenessee žila len tretí rok a stala sa prvým dieťatkom, ktoré podľahlo zákernému koronavírusu. Jej rodičom už zostali len spomienky na to, ako si vytvorila vlastnú verziu angličtiny, ktorej rozumeli len oni dvaja, na jej lásku k piesňam z Disney rozprávok, či neustálemu dožadovaniu lásky. „Ukázali sme jej, čo to znamená mať niekoho rád tak, ako nikto iný,“ napísal David. „Teraz už kráča s Ježišom. Žiadna epilepsia, žiadny autizmus. Je mojím srdcom,“ uzavrela zlomená matka, ktorá stratila to najcennejšie.