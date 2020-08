Útroby dominanty hlavného mesta vydali unikátny nález: Tajomstvo Bratislavského hradu má 900 rokov

Jedinečný objav na Hrade! Archeológovia objavili 900 rokov starý unikátny nález. V rámci poslednej etapy rekonštrukcie Bratislavského hradu totiž našli drevozemný val z 11. storočia.

Pozoruhodné je, že táto drevozemná hradba patrí k najlepšie zachovaným opevneniam z tejto doby v strednej Európe. Archeologické výskumy v areáli Bratislavského hradu prebiehajú už od roku 2015. Tretia etapa rekonštrukcie priniesla archeologický nález pod budovou na Severných hradbách. Je ním 900 rokov starý drevozemný val, ktorý má mimoriadnu historickú a kultúrnu hodnotu. Podľa odborníkov zachovaná drevozemná hradba z 11. storočia je unikátom v strednej Európe a je vhodná aj na prezentáciu.

„Hradba pravdepodobne ešte v 11. storočí zhorela a jej mohutná viacmetrová deštrukcia zásadne zmenila ráz terénu a vytvorila dnešný reliéf hradného kopca,“ vysvetlil riaditeľ Archeologického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) Matej Ruttkay spolu s archeológom Mariánom Samuelom. Ako doplnili, podarilo sa odkryť zachovanú zuhoľnatenú konštrukciu opevnenia postaveného z mohutných dubových brvien, tie siahali do výšky viac ako dva metre!

„Podobný nález je v stredoeurópskom kontexte výnimočný. Obdobný môže návštevník vidieť pod nádvorím Pražského hradu,“ doplnil Ruttkay s tým, že zachované drevené opevnenia možno vidieť aj v Poľsku, kde sa drevo zachovalo pod úrovňou spodnej vody. Hradný nález je u nás prvým príkladom konzervácie zuhoľnateného dubového dreva. Podľa odborníkov Bratislava v období 11. storočia bola významným župným uhorským centrom.

„Na Hrade musela sídliť významná vojenská posádka a istý čas aj posádka poľského vládcu Boleslava Chrabrého, ktorý toto územie na istý čas obsadil,“ vysvetlili archeológovia. Dodali, že výskumy potvrdili výnimočnosť tejto strategickej vyvýšeniny nad Dunajom. „Ceníme si tiež snahu parlamentu o prezentáciu zachovaných nálezov a podporujeme zvolanie medzinárodnej odbornej komisie na potvrdenie unikátneho významu,“ uzavreli. Kancelária Národnej rady bude musieť nález chrániť a prezentovať priamo na mieste odkrytých nálezových miest. Pamiatka by mala byť zreštaurovaná do roku 2023 a verejnosť by ju mohla vidieť ešte v tom istom roku.