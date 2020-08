Nový defibrilátor bude pomáhať nielen športovcom: Záchranu otestoval maratónec Sahajda

Účinná pomoc! Nový defibrilátor na Hlavnej ulici blízko cieľa tradičného maratónu už slúži svojmu účelu.

Poslúži nielen športovcom, ale aj bežným návštevníkom Košíc, ktorých náhle postihnú zdravotné problémy. Verejne prístupný prístroj pokrstil vytrvalec Tibor Sahajda (29), ktorý je 14-násobným majstrom Slovenska v behoch od 5 000 metrov až po maratón.

„Je to výborná vec, lebo zachraňuje život. Dúfam, že defibrilátor nikdy nebudem potrebovať, no aj maratónci sú rizikovou skupinou a môže sa stať kadečo. Navyše ho umiestnili blízko cieľa,“ potešil sa známy a najrýchlejší slovenský vytrvalostný bežec, ktorý sa stal krstným otcom tohto prístroja. „Keď do 5 minút dôjde k spontánnemu obnoveniu obehu, človek má šancu na prežitie bez ujmy na mozgu. Jeho použitie je jednoduché, na základe hlasových pokynov to pochopia aj laici,“ vysvetlila skúsená lekárka Košickej záchranky Ľubica Bajerovská.

Jej kolega z rovnomenného občianskeho združenia Juraj Sýkora doplnil, že prístroj, už tretí na Hlavnej ulici, venujú všetkým Košičanom a návštevníkom, ktorí budú potrebovať akútnu pomoc. Riaditeľ MMM Branislav Koniar potvrdil, že verejný priestor v centre je pokrytý pre ľudí v ohrození a na margo maratónu spomenul, že dva mesiace pred štartom už 97. ročníka prípravy napredujú a verí, že napriek pandémii všetko zvládnu.