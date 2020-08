Naše futbalové kluby nakupovali v exotickej cudzine: 7 statočných pod Tatrami!

Nešli do neznáma! O Slovensku vraj toho vedia dosť. Z rôznych zdrojov si pozháňali informácie, aby vedeli, kam idú.

Futbalistov z Balkánu tu máme až-až. Aj hráči z afrického kontinentu sa vo Fortuna lige, ktorej nová sezóna štartuje dnes úvodným kolom, postupne udomácňujú. Teraz však do nej mieria legionári z exotickejšej cudziny. Nový Čas vybral sedmičku statočných, ktorá si vyskúša svoje umenie pod Tatrami. Najďalej domov z nich má útočník AS Trenčín Eduvie Ikoba - do amerického štátu Iowa je to takmer 8 000 kilometrov. Z Islandu k nám nechodia futbalisti každý rok. Pre obrancu Birkira Jonssona je Trnava vôbec prvým zahraničným angažmánom.priznal.

Premiérovým Fínom v trenčianskej kabíne je 17-násobný reprezentant Juha Pirinen. „Hovoril som so spoluhráčom, brankárom Lukášom Hradeckým (narodil sa v Bratislave – pozn. red.). Veľa mi povedal o vašej krajine a vychválil trenčiansky klub.“

Hlavným fyzioterapeutom Senice je rodák z Indie Vasant Bhandi. Prišiel z Anglicka, kde si popri štúdiu vyskúšal prácu v niektorých menších londýnskych kluboch.

Fortuna liga – 1. kolo

Dnes o 19.00 hod.:

Nitra – Slovan (18.00, PP Dvojka), Ružomberok – Trenčín, Z. Moravce – Pohronie, Michalovce – Trnava, Senica – Žilina

Zajtra o 18.00 hod.:

D. Streda – Sereď (PP Orange Sport)