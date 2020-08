Talent majú aj na futbal: Tenisti si obuli kopačky

Ukázali, že majú talent aj na futbal! Viacerí slovenskí tenisti si pred pár dňami spestrili prípravu v rámci dokončenia sezóny, ktorú prerušila pandémia koronavírusu.

Na štadióne v Žiari nad Hronom odohrali exhibičný futbalový zápas proti internacionálom Pohronia. Kopačky si obuli Andrej Martin (30), Filip Horanský (27), Norbert Gomboš (29) a ďalší tenisti!

Slovenskí tenisti majú dokonca svoj vlastný tím aj s vyrobenými dresmi. „Pred tromi rokmi sme si založili futbalový tím, a keď sa naskytne možnosť, tak absolvujeme exhibičné súboje po Slovensku. Hrávame s rôznymi dedinskými klubmi, nedávno sme hrali proti Kalinkovu. Teraz sme si dohodli duel s Pohroním, za ktorý nastúpil napríklad bývalý ligový kanonier Mikuláš Radványi. On je zároveň aj trénerom Pohronia,“ prezradil 171. hráč sveta Filip Horanský.

Kapitánom mužstva je aktuálne najlepší slovenský tenista a 96. hráč sveta Andrej Martin. „On je brankár a chytá naozaj výborne. Keby nehral tenis, možno by sa uplatnil aj v tomto športe,“ doplnil s úsmevom Horanský. „Futbal ma baví, a keď sa naskytne možnosť, tak si ho vždy rád zahrám. Vytvoriť vlastný tím ma inšpirovali slovinskí a rakúski tenisti,“ vyjadril sa Andrej. Na otázku, či by sa uplatnil na profesionálnej futbalovej scéne ako brankár, odvetil: „Nikto z chalanov nechcel ísť do bránky, tak som sa podujal ja. Ale hrávam občas aj v poli. A či by som sa uživil ako brankár? To neviem, ale mňa celkovo bavia všetky športy.“