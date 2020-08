Meno ovplyvní dieťa na celý život: Kedysi sa vyberalo úplne inak, rozhodovali prvé sekundy po narodení

Žiadna Anička, Katka, Zuzka, ani Janko, Jožko či Ferko. Moderné sú celkom iné mená. V slovenskom šoubiznise sa to len tak hmýri rodičmi, ktorí svojim potomkom dali netradičné, ba až exotické mená.

Archetypologička Lubi Lehotská prezradila, čo znamenajú a aký vplyv môžu mať na život dieťatka.

Sú to len dva týždne, čo priviedla na svet svoje tretie dieťatko speváčka Mária Čírová. Chlapček dostal meno Ruben. „Pre nás je to ako keby bežné meno, pretože tak sa volá Máriin krst­ný. Čiže je to v Máriinej rodine. Odkedy sa poznáme, tak aj ja vnímam to meno,“ povedal Máriin manžel, hudobný producent Maroš Kachút. Šťastní rodičia vybrali nie celkom bežné mená aj pre svoje dve staršie deti. Najstarší, desaťročný, je Hugo a osemročná dcérka dostala meno Zoe.

Hudobnícky párik však nie je vôbec jediný, ktorý nelistoval v slovenskom kalendári. Exotické mená dali svojim ratolestiam aj iné celebrity. „Dávať zvláštne mená bolo odpradávna zvykom. Rodičia chcú ukázať, že sme niekto iný ako ostatní. Na konkrétnom dôvode nezáleží, lebo tých je naozaj veľa. Je fajn, že sa náš zoznam mien obohacuje o mená iných krajín, škoda je len, že si maminky a otcovia nevytvárajú nové mená, novú symboliku s novým charakterom,“ myslí si archetypologička Lubi Lehotská a dodáva, že zásadou odpradávna bolo vytvoriť meno svojmu dieťatku podľa jeho prvého plaču. „To znamená nie dopredu, ako sa to zaužívalo v našej ére.“

Vplyv mena na život

Podľa archetypologičky má krstné meno mimoriadnu úlohu. „Zvukom možno vyjadriť lásku, ktorú cítime, originalitu, mimoriadnosť a neopakovateľnosť konkrétneho okamihu. Od mena závisí, ako na nás budú pozerať iní. Meno mi môže nesmierne pomôcť, ale môže ma aj akoby ponížiť, alebo ‚dať dolu‘. Meno môže dodať alebo ubrať životnú energiu, spôsobiť, že práve mňa vyberú napríklad na VŠMU a nie inú či iného, ale môže byť aj akousi hrozbou, predzvesťou pádu osobnosti,“ vraví Lehotská. „Žijeme v čase, keď sa chcú ľudia akosi viac odlíšiť od iných, možno viac ukázať, kto sú. Možno práve preto siahajú po celkom nezvyčajných menách a ani nevedia, nakoľko tým ovplyvňujú život svojho dieťatka.“