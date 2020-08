Nič také ste nevideli: Žene sa šialene nafúklo brucho, budete ju ľutovať

Neuveriteľný prípad z Číny! Život Huang Guoxian (36) z provincie Guizhou ničí záhadná choroba, ktorá spôsobuje, že jej brucho sa nafúklo do obrovských rozmerov.

Ako píše portál Ladbible, jej brucho začalo napúchať pred dvoma rokmi a keď to začalo byť bolestivé, vyhľadala lekársku pomoc. Dostala lieky, ktoré zabrali proti bolesti, no brucho sa záhadne nafukovala ďalej. Navštívila niekoľko nemocníc a vypočula si niekoľko diagnóz. Doktori jej problémy pripisovali cirhóze pečene, rakovine vajčníkov či hromadeniu tekutín, no nikto z nich nedokázal zvláštne nafukovanie zastaviť. Jeden lekár sa snažil operatívne vytiahnuť z jej tela nadbytočné tekutiny, avšak Huang sa po zákroku brucho opäť nafúklo.

Žena váži 54 kilogramov a tvrdí, že z toho 20 kíl je hmotnosť jej brucha. Ľudia si často mylne myslia, že je tehotná.,,Moje dve deti sú ešte malé. Ich starí rodičia mi pomáhajú a strážia ich. Dúfam, že sa čím skôr zotavím a budem opäť zdravá,“ povedala Huang pre noviny Guizhou Urban Daily. Účty za zdravotné zákroky a konzultácie jej rastú, dostala príspevky od miestnej vlády aj charity. Teraz však zbiera peniaze opäť, pretože chce podstúpiť ďalšiu operáciu špecialistom a nemocnica jej cenu stanovila na 30-tisíc yaunov (3 640 eur).