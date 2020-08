Majský, ktorého zobrali do väzby, mal voči tomu podať sťažnosť: Súd v Prahe o ničom nevie

Vrchný súd v Prahe zatiaľ neeviduje vo svojom informačnom systéme sťažnosť podnikateľa Jozefa Majského voči rozhodnutiu Mestského súdu v Prahe, ktorý ho vo štvrtok popoludní zobral do predbežnej väzby. O takýchto sťažnostiach Vrchný súd rozhoduje prednostne. TASR o tom informovala hovorkyňa Vrchného súdu v Prahe Kateřina Kolářová.

"Trestný poriadok nestanovuje žiadnu lehotu, v rámci ktorej by mal odvolací súd o sťažnosti rozhodnúť. Všeobecne ale platí, že o väzobných veciach sa rozhoduje prednostne, teda v priebehu niekoľkých dní, maximálne týždňa. Trestné veci sa musia podľa trestného poriadku prejednávať urýchlene bez zbytočných prieťahov. S najväčším urýchlením sa prejednávajú predovšetkým väzobné veci. Platí teda všeobecná zásada rýchlosti, ktorá je u väzobných vecí posilnená. Záleží ale tiež na veľkosti spisu," objasnila hovorkyňa.

Ako však ďalej vysvetlila, lehota platí pre podanie sťažnosti. Sťažnosť sa podáva u orgánu, proti ktorého uzneseniu smeruje a to do troch dní od oznámenia uznesenia.

Mestský súd v Prahe zobral vo štvrtok popoludní podnikateľa Majského do predbežnej väzby. Vyhovel tak návrhu Mestského štátneho zastupiteľstva v Prahe. TASR o tom informovala hovorkyňa Mestského súdu v Prahe Markéta Puci. Majského umiestnili do väzby na Pankráci.

"Proti tomuto rozhodnutiu podal Majský sťažnosť, tá však nemá odkladný účinok. To znamená, že Majský bol odvedený eskortou do pankráckej väznice. O sťažnosti bude rozhodovať Vrchný súd v Prahe. V tejto chvíli má Mestské štátne zastupiteľstvo 60 dní na to, aby uskutočnilo tzv. predbežné vyšetrovanie a dovtedy by mal štátny zástupca podať návrh buď na vydanie do členského štátu EÚ, to znamená na Slovensko, alebo nevydanie," objasnila Puci. Súd rozhodoval o návrhu približne hodinu.

Slovenská polícia v utorok (4. 8.) potvrdila, že Majského zadržali v pražskej nemocnici. Polícia priblížila, že stále platí, že Majský nenastúpil do výkonu trestu na základe právoplatného rozsudku.

Senát Najvyššieho súdu SR koncom júla zamietol Majského odvolanie v kauze podvodu na nebankovky Horizont Slovakia a BMG Invest. Platí teda rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu v Pezinku z roku 2015, ktorý ho odsúdil na deväť rokov odňatia slobody.

Po Majskom na základe platného európskeho zatýkacieho rozkazu vyhlásili národné i medzinárodné pátranie.