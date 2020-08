Podporte dobrú vec, aby sa mohli všetky deti naplno venovať športu

Mať vnútorné odhodlanie je základ. Pre radosť aj progres prinášajúce športovanie detí však treba vytvárať aj podmienky.

Či už ide o tie naše, ktoré čakajú od septembra nové výzvy v rámci telesnej výchovy, ale aj o malých športovcov okolo nás, ktorí nemajú v živote toľko šťastia a možností. Podporiť jednu aj druhú skupinu detí teraz môže každý rodič. Stačí sa pridať k iniciatíve športovej značky 4F. Jej zámerom je prepojiť prípravu na nový školský rok svojich detí s pomocou ich rovesníkom zo sociálne znevýhodneného prostredia. Značka 4F venuje 20 % z obratu na svojom e-shope a tiež sety vlastného oblečenia s cieľom pomôcť športovým talentom v Prešove a jeho okolí.

Za účelom konkrétnej podpory na Slovensku sa výrobca športového oblečenia a doplnkov spojil s neziskovou organizáciou PIEROTT z Prešova. Tá sa v rámci svojich aktivít venuje individuálnej práci s umelecko aj športovo nadanými deťmi, ktorých rodičia nemajú v mnohých prípadoch z vlastných zdrojov dostatočné prostriedky na to, aby mohli rozvíjať ich talent spôsobom, ako si zaslúžia. „Naša organizácia v Prešove prevádzkuje aj vlastnú tenisovú školu. Jej zámerom je dať šikovným deťom, z ktorých mnohé sa ocitli bez svojho zavinenia v chudobe, príležitosť venovať sa tenisu. A to bez toho, aby si museli čokoľvek platiť. Stačí, aby mali nadšenie a čas chodiť na tréningy. Pre 15 detí prevažne vo veku 6-9 rokov sme minulý školský rok takto zabezpečili profesionálnych trénerov, ktorí sa venujú aj slovenskej reprezentácii v mládežníckych kategóriách, postarali sme sa o prenájom tenisových kurtov, požičali sme im tenisové rakety a loptičky. Odozva bola úžasná a v tejto aktivite sme pripravení od septembra opäť pokračovať,“ hovorí riaditeľ neziskovej organizácie PIEROTT Marián Beliš a dodáva: „Tešíme sa, že sa nám a našim deťom rozhodli v ďalšej sezóne pomôcť svojou celoslovenskou iniciatívou aj ľudia zo 4F. Vážime si, že vidia v našej tímovej práci zmysel.“

Pomoc, ktorá začína u vás

Finančné prostriedky, ktoré na jeseň poputujú do prešovského regiónu, bude 4F zbierať na základe predaja svojho športového oblečenia. Ak sa rozhodnete s blížiacim sa začiatkom školského roka pre novú, kvalitnú výbavu na hodiny telesnej výchovy, ktorá u vašich detí umocní dobrý pocit zo športu, podporí výkon a vydrží nielen jednu sezónu, môžete spojiť príjemné s užitočným. Z každého nákupu cez e-shop www.4fstore.sk venuje 4F 20% obratu na finančnú podporu Tenisovej školy PIEROTT. Do iniciatívy sa môžete zapojiť od 17. augusta do 2. septembra.

„Finančný dar využijeme na pokrytie primárnych potrieb, aby sme dokázali ďalej čo najlepšie vytvárať podmienky pre rozvoj talentov našich detí. Poputujú teda na zabezpečenie trénerov a tenisových kurtov. Samozrejme, ak by sa iniciatíva stretla so zvýšenou odozvou rodičov z celého Slovenska a podarilo sa vyzbierať viac, budeme veľmi radi a pripravíme pre deti aj niečo špeciálne navyše, napr. spoločný tenisový camp,“ vysvetľuje Marián Beliš. Spolu s finančnou pomocou venuje 4F na začiatku jesene aj sety športového oblečenia podľa potrieb organizácie a miestnych detí. „Veľa rodičov, s ktorými sa stretávame, si naozaj nemôže dovoliť investovať do nového funkčného oblečenia svojich malých športovcov. Preto bude aj táto materiálna pomoc viac než vítaná,“ dopĺňa riaditeľ PIEROTT, n.o.

„Sme presvedčení, že by sme mali v prvom rade ako rodičia viesť deti k tomu, aby držali jedno s druhým. Aby cítili, že tvoria so svojimi rovesníkmi jeden tím. A v oblasti športu to platí o to viac. Deti by mali zdieľať rovnakú vášeň a radosť z pohybu – tešiť sa z prekonávania samých seba ale aj z energie, ktorú dodáva športovanie v kolektíve. A je na nás, aby sme dokázali takto pozitívne ovplyvňovať životy čo najviac detí, bez ohľadu na sociálno-ekonomické podmienky, v ktorých sa nachádzajú. Sme radi, že môžeme práve teraz v tomto zmysle pomôcť svojím dielikom aj na Slovensku,“ hovorí Igor Klaja, CEO spoločnosti OTCF, do ktorej patrí športová značka 4F.

Oblečenie, ktoré podporuje deti v ich aktívnom živote

Športová značka 4F spája začiatok novej dobročinnej iniciatívy spolu s predstavením svojej najnovšej kolekcie pre deti. Tá zahŕňa pohodlnú klasiku na každodenné nosenie a tiež funkčné športové oblečenie vysokej kvality a trvácnosti. Kúsky, ktoré túto sezónu prichádzajú v žiarivých farbách a s veselou potlačou v jednoduchých tvaroch, padnú dobre všetkým aktívnym chlapcom a dievčatám, či už v nich budú tráviť vonku voľný čas, alebo ich využijú počas hodín v telocvični. Na stránke 4F si môžete vybrať zo športových úborov, teplákov, mikín či ľahkých búnd, vytvorených pre chladné jesenné rána.

