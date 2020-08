Až 61 % Slovákov nakazených v júli nemalo príznaky: Najviac donesených prípadov bolo z tejto krajiny!

V júli bolo na Slovensku 12 epidémií koronavírusu. Išlo o osem lokálnych, dve regionálne a dve nadregionálne epidémie.

Vyplýva to z analýzy prípadov ochorení COVID-19 za obdobie od 1. júla do 31. júla. Údaje z epidemiologického informačného systému spracovali Mária Avdičová a Jana Námešná z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici. Do analýzy bolo zahrnutých 650 prípadov ochorení pozitívnych osôb, u ktorých bolo vykonané epidemiologické vyšetrovanie a spracované všetky epidemiologické charakteristiky.

V júli prebehlo 395 prípadov bez klinických príznakov, čo predstavuje 61 %. Respiračnú formu ochorenia malo 198 ľudí, teda 30 %. Najčastejšie sa infikovali osoby vo veku od 24 do 34 rokov. Ochorenia sa vyskytli vo všetkých vekových skupinách, najmenej u detí do 10 rokov. V júli laboratóriá urobili takmer 53-tisíc testov, z ktorých bolo prvýkrát pozitívnych 650 testovaných, čo predstavuje vyše jedno percento. V priemere každý deň bolo zistených 21 nových pozitívnych prípadov.

V priebehu júla hygienici zaznamenali 250 prípadov importovaných nákaz z 32 krajín. Najvyšší počet bol z Ukrajiny, išlo o 81 prípadov. Zo Srbska to bolo 65 prípadov, z Česka 48, čo súviselo s návratom slovenských občanov z Moravsko-Sliezskeho kraja. V júli nebol v dvanástich okresoch zistený žiaden pozitívny prípad. V 31 okresoch sa nákaza nešírila.