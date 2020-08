Zvolili netradičnú zábavu! Pavol Katrinec, Peter Jurčovič, Thomas Puskailer, Jozef Dodo Kurilák a Tomáš Magi Magáth si užívajú leto svojsky. K bazénovému nápadu ich priviedol Pavol Katrinec.

"Celý ten nápad vznikol, keď sme s manželkou kúpali malého päťmesačného synčeka a vo vaničke som mu zdvíhal nohy. Tak som si povedal, že keď to ide jemu, prečo by sme to nevyskúšali aj s kolegami. A keďže v Ranných novinách pravidelne robíme športové výzvy – nebolo nad čím premýšľať", hovorí Pavol a odhodlane začal zháňať po Jojke kvabely. "Škoda, že som si nefotil tie tváre, keď som im vysvetľoval, čo od nich chcem. No na moje prekvapenie všetci štyria oslovení povedali ÁNO. Dokonca aj pán Jurčovič, ktorého som bol ochotný prehovárať hodiny až dni – no odzbrojil ma hneď prvou vetou, že do toho ide. Od tohto momentu som veril, že sa nám to podarí."

S problémom zohnať bazén pomohla ich trénerka Veronika Strapeková a redaktorom už nezostávalo nič iné, ako to v ňom naplno rozbaliť. A výsledok? "Vodu v uchu som mal ešte tri dni po natáčaní, počas nakrúcania sme chytali kŕče do nôh a Thomasa sme pri jednej zdvíhačke takmer vyhodili z bazéna", usmieva sa Pavol. "Nakoniec sa nám, ale darebáctvo podarilo a keď sme ním rozosmiali aspoň jedného diváka, tak to stálo za to! Ďakujem našej trénerke Veronike a tiež mojim super kolegom za spoluprácu."