Prieskum medzi Slovákmi: Koľko z nás očakáva druhú vlnu a sprísnenie opatrení?

Viac ako pätina Slovákov očakáva, že na Slovensko príde druhá vlnu koronavírusu.

Tretina Slovákov si rovnako myslí, že čísla nakazených budú naďalej stúpať, ale keď sa podľa nich dostanú nad kritickú hranicu, vláda opäť zavedie prísne opatrenia. Vyplýva to z výsledkov prieskumu spoločnosti Nielsen Admosphere, ktorý pre agentúru SITA realizovala od 24. júla do 31. júla na vzorke 506 respondentov internetovej populácie staršej ako 15 rokov.

Takmer 22 % opýtaných predpokladá, že počet prípadov bude ďalej rásť a príde druhá vlna koronavírusu. Takýto vývoj však najmenej očakávajú mladí od 15 do 24 rokov a tiež veková skupina nad 55 rokov. Príchod druhej vlny koronavírusu pritom predpokladajú viac ženy ako muži. Zavedenie prísnych opatrení v prípade, že sa počet nových prípadov dostane nad kritickú hranicu, očakáva tretina Slovákov. Myslia si to viac muži a mladí ľudia. Vyslovilo sa za to takmer 40 % mužov a predpokladá to rovnako takmer 40 % opýtaných z vekovej kategórie 15 až 24 rokov.

Viac ako tretina respondentov si myslí, že situácia sa nebude zásadne zhoršovať, ani zlepšovať a ďalšie mesiace nebude potrebné prijímať prísnejšie opatrenia. V tomto prípade prevyšovali ženy, myslí si to takmer 40 % z nich. K tomuto názoru sa väčšinou prikláňajú vekové kategórie od 45 do 54 rokov a viac ako 55-roční. Myslí si to zhodne takmer 38 % opýtaných z oboch týchto skupín. K variantu, že čísla nakazených klesnú a budú sa uvoľňovať aj ďalšie opatrenia, sa priklonili 3 % opýtaných. Iný vývoj situácie predpokladajú 2 % respondentov a k predpokladanému vývoju sa nevedelo vyjadriť 6 % Slovákov.