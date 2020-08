Odhalenie rekordnej 1,5 tony drog má trpkú príchuť: Fatálne zlyhanie nitrianskych colníkov?!

Megaúlovok s otáznikmi! Zásah nitrianskych colníkov z konca mája, ktorí zadržali 1,5 tony pervitínu s hodnotou na čiernom trhu približne dve miliardy eur, v súčasnosti spochybňujú.

Kontraband z Mexika mal údajne smerovať do hlavného mesta, konkrétne do jednej z bratislavských firiem. Lenže v tom tkvie problém, pretože ak by zásielku sledovali, mohli by odhaliť možno celý kartel a nielen zaistiť zásielku bez toho, aby niekto putoval za mreže. Prípad preto prevzala Inšpekcia ministerstva vnútra...

Keď Finančná správa zadržala zásielku drog, aká v histórii Slovenska nemá obdoby, niektorí sa spytovali, prečo nerozbili celý kartel. Vtedy však prevážila radosť zo zhabaných narkotík. „Naši ozbrojení príšlušníci Colného úradu v Nitre zaistili podozrivé kovové nádrže na kvapaliny,“ uviedla Finančná správa s tým, že objavili 1,5 tony drogy! Podľa colníkov išlo o dodávku z Mexika, ktorá do Európy prišla cez chorvátsku Rijeku.

„V prípade rozriedenia tohto množstva na jednorazové dávky by to na čiernom trhu predstavovalo hodnotu približne dve miliardy eur!“ uviedla vtedy Finančná správa. Podľa mynitra.sme.sk mal kontraband pokračovať do niektorej z bratislavských firiem.

No zverejnenie akcie znamenalo podľa mnohých chybu, keďže podrobnosti zverejnili na sociálnej sieti a zainteresovaným osobám do prepravy narkotík mohli dať náskok na zametenie stôp, či prípadné stiahnutie sa do úzadia. Podľa vyšetrovateľov mali počkať s uverejnením, až keď by chytili koncového príjemcu, ktorou mala byť práve fiktívna bratislavská firma. Jej konateľom má byť občan Maďarska.

Vyšetruje ich inšpekcia

Na našu otázku Prezídium Policajného zboru reagovalo iba v tom zmysle, že sa k veci vyjadrovať nebude, rovnako ako Krajská prokuratúra v Nitre. Vyšetrovanie v súčasnosti vedie Úrad inšpekčnej služby ministerstva vnútra, ktoré preveruje postup colníkov.

„Vyšetrovateľ začal bezprostredne po prijatí podnetu vo veci konať a v súčasnosti vedie trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania trestného činu marenie úlohy verejným činiteľom,“ potvrdila Petra Friese z tlačového odboru ministerstva vnútra. Obvinený zatiaľ teda nie je nikto a núka sa logický záver, že polícia mohla sledovať zásielku, aby rozbila distribúciu drog či rovno kartel a mohli si pripísať oveľa väčší úspech...