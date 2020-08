Chuť domácností utrácať sa začala oživovať, odborníci to nevidia ružovo: Na predkrízovú úroveň sa tak skoro nevrátime

Spotreba domácností sa v júni tohto roka začala zotavovať, úrovne spred pandémie nového koronavírusu však stále nedosiahla.

Dokazujú to aj najnovšie štatistiky o maloobchodných tržbách. Podľa analytikov bude mať pandémia ešte vplyv na spotrebu domácností aj v najbližšom období a prípadná druhá vlna nákazy môže tržby obchodníkov ešte okresať.

S postupným uvoľňovaním opatrení na zamedzenie šírenia nákazy sa začala oživovať aj chuť domácností opäť utrácať. "Júnové štatistiky boli v prípade maloobchodu a reštaurácií pozitívnejšie ako tie počas predchádzajúcich mesiacov, keď väčšina obchodov či prevádzok bola zatvorená alebo fungovala v obmedzenom režime. V prípade niektorých oblastí maloobchodu boli júnové tržby medziročne vyššie," konštatuje analytička Wood & Company Eva Sadovská.

V porovnaní s májom bolo zaznamenané v júni tohto roka oživenie tržieb v potravinovom, ale aj nepotravinovom segmente. "Výrazné zvýšenie tržieb si pripísali najmä predajcovia výpočtovej techniky a vybavenia domácnosti. Oba segmenty zaznamenali dokonca vyššie tržby aj v medziročnom porovnaní, približne o jednu desatinu. To by mohlo súvisieť napríklad so zmenami v bežnom režime domácností, ktoré trávia viac času doma, čo ich vedie k zvýšeniu investícií práve do vybavenia domácnosti," priblížil analytik UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia Ľubomír Koršňák.

Nárast tržieb a zmiernenie medziročného poklesu tržieb však zaznamenali aj ostatné časti nepotravinového maloobchodu s jedinou výnimkou maloobchodu s tovarom pre kultúru a rekreáciu, kde sa po májovom čiastočnom zotavení tržby opäť jemne prepadli. "V úhrne boli tržby v nepotravinovom segmente medziročne nižšie stále o približne dve percentá," vyčíslil Koršňák.

Reštaurácie a pohostinstvá vykázali v júni o niečo lepšie výsledky. "Hoci za minuloročnými tržbami zaostali o - 1,2 %, pokles je oproti predchádzajúcim mesiacom podstatne miernejší. Naopak, v oblasti ubytovania bol aj v júni prepad tržieb výrazný, a to na medziročnej báze o - 61,2 %. Predpokladáme, že v týchto segmentoch letné mesiace prinesú opäť určité polepšenie, hlavne v prípade ubytovania," doplnila Sadovská. Obmedzujúcim faktorom vo vývoji tržieb, či už maloobchodu, reštaurácií alebo ubytovania, môže byť podľa nej fakt, že ľudia sú svedkami poklesu ekonomiky. "Mnohé slovenské domácnosti sa pasujú so stratou práce a poklesom príjmov," podotkla analytička.

Pandémia bude mať podľa analytikov vplyv na spotrebu domácností aj v najbližšom období. "Stabilné zotavenie tržieb maloobchodu na úrovne spred marca sa tak do konca tohto roka nedá očakávať a návrat na predkrízové úrovne očakávame najskôr až v závere budúceho roka, pravdepodobnejšie však až počas roka 2022," očakáva Koršňák. Takýto vývoj predpokladá aj napriek tomu, že prepad tržieb maloobchodu pomáhajú aspoň čiastočne zmierňovať kompenzačné opatrenia, ktoré majú za cieľ zmierniť nárast nezamestnanosti. "Prípadná druhá vlna pandémie pritom môže tržby obchodníkov opäť dočasne okresať, avšak predpokladáme, že už miernejšie ako to bolo v apríli," dodal Koršňák.