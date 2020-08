Na juhu Francúzska vyčíňajú lesné požiare: Evakuovali vyše 200 ľudí

Lesný požiar v utorok spustošil 800 hektárov vegetácie v blízkosti juhofrancúzskeho mesta Marseille a vynútil si evakuáciu vyše 200 ľudí. Oheň pohltil aj najmenej dva domy.

Ako informovala agentúra AFP, požiar vypukol západne od Marseille a veľmi rýchlo sa šíril vďaka silnému vetru. Do jeho likvidácie bolo nasadených vyše 1200 hasičov, ktorí mali k dispozícii aj požiarnické lietadlá.

Podľa dostupných správ je situácia v oblasti znepokojujúca, pretože hasičom sa nedarilo získať kontrolu nad ohňom, ktorý sa veľmi rýchlo šíril, a to aj k ľudským sídlam. Evakuovaných bolo vyše 200 ľudí, väčšinou turistov a hostí kempov, ktorých previezli najprv loďou do rybárskej dediny a potom ich autobusom prepravili do dočasného ubytovania v meste Martigues. Diaľnica, ktorá vedie z Marseille do Martigues, bola dočasne uzavretá.

V oblasti Bouches-du-Rhône vypukli v utorok lesné požiare aj v okolí obcí Port-de-Bouc, Aubagne, Gignac a Carnoux-en-Provence. Hasičom sa ich podarilo dostať pod kontrolu.