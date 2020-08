Dostal do karantény aj svojich najbližších: Stoch je izolovaný v Solúne, rodina v Nitre

Futbalista Miroslav Stoch (30) cez víkend oznámil, že výsledok jeho testu na koronavírus bol pozitívny. Grécky klub PAOK Solún ho poslal na týždeň do domácej izolácie.

Slovenský reprezentant bol pred návratom k svojmu tímu na pár dní v Nitre. Spolu s priateľkou Paulínou a so synom Tobiasom si pod Zoborom užívali krátku dovolenku, čo dokumentoval spoločnou fotografiou na sociálnej sieti.

Do problémov tak dostal aj svoju rodinu. Novému Času to potvrdila MUDr. Katarína Tináková z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Nitre: „Úzke kontakty s potvrdeným prípadom ochorenia COVID-19 boli testované a bola im nariadená domáca izolácia.“ Aký bol výsledok testu príbuzných nášho futbalistu, nie je známe. Rovnako ani to, či sa Stoch nakazil vo svojom rodnom meste alebo niekde inde. „Zvýšený výskyt ochorení je hlásený vo všetkých krajinách Európy. V niektorých sú zaznamenávané lokálne, regionálne alebo aj nadregionálne epidémie,“ potvrdila Tináková.

Optimisticky naladený Stoch odkázal svojim fanúšikom, aby sa o neho nebáli. „Cítim sa dobre, nemám žiadne problémy. Som si istý, že sa čoskoro vrátim na ihrisko. Možno už vo štvrtok alebo v piatok."