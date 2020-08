Inter Miláno má v Európskej lige najvyššie ciele: S píšťalkou sa predstaví aj Slovák Ivan Kružliak

Po dohratí domácich futbalových líg sa tento týždeň dostanú k slovu európske klubové súťaže, ktoré v marci prerušili pre pandémiu koronavírusu.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

V utorok a v stredu je na programe šesť osemfinálových odviet Európskej ligy UEFA 2019/2020. Stretnutia Interu Miláno s FC Getafe a AS Rím s FC Sevilla odložili ešte pred vypuknutím pandémie. O postupujúcom tak rozhodne iba jeden zápas na neutrálnej pôde v Nemecku bez prítomnosti divákov.Osemfinálový súboj medzi Sevillou a AS Rím sa uskutoční 6. augusta o 18.55 h v Duisburgu. Milánčania sa v prípade postupu cez Getafe stretnú s úspešnejším z dvojice Bayer Leverkusen - Glasgow Rangers (10. alebo 11. augusta). "Farmaceuti" zvíťazili v Škótsku 3:1. Štvrťfinále sa bude hrať opäť v Nemecku na jeden zápas a bez divákov. Finále EL sa pôvodne malo konať 27. mája v poľskom Gdansku, o držiteľovi trofeje sa však napokon rozhodne 21. augusta v Kolíne.Inter sa na Getafe naladil víťazstvom 2:0 na pôde Atalanty Bergamo, vďaka ktorému si v tabuľke talianskej Serie A zabezpečil druhé miesto. Tréner "nerazzurri" Antonio Conte po záverečnom ligovom zápase zdôraznil, že v Interi musia v lete nastať zmeny, aby mohol pomýšľať na titul.Musíme rásť a zlepšovať sa na všetkých frontoch, na ihrisku a aj v oblasti podpory vedenia klubu. Teraz sa však treba sústrediť na vyraďovaciu fázu Európskej ligy. Chceme túto sezónu zakončiť najlepším možným spôsobom a dostať sa v súťaži čo najďalej," uviedol Conte.. Ak nový majster zvládne odvetu v Dánsku, vo štvrťfinále sa stretne s úspešnejším z dua Manchester United - LASK Linz. "Červení diabli" v prvom súboji v Rakúsku vyhrali vysoko 5:0. Wolverhampton Wanderers, ktorý bol v skupinovej fáze EL súperom Slovana Bratislava, si z pôdy gréckeho Olympiakosu Pireus priviezol sľubnú remízu 1:1., do domácej odvety s nemeckým Eintrachtom Frankfurt pôjde s náskokom 3:0. Ďalší bundesligista VfL Wolfsburg musí proti Šachtaru Doneck v Kyjeve doháňať manko 1:2 z úvodného duelu. Zápas v ukrajinskej metropole povedie ako hlavný slovenský rozhodca Ivan Kružliak, na čiarach mu budú asistovať jeho krajania Branislav Hancko a Peter Bednár.STREDA 5. augusta:na 1 zápas:21.00 Inter Miláno - Getafe (Gelsenkirchen/Nem.)2. zápasy osemfinále:18.55 Šachtar Doneck - VfL Wolfsburg /prvý zápas 2:1/18.55 FC Kodaň - Istanbul Basaksehir /0:1/21.00 Manchester United - LASK Linz /5:0/na 1 zápas:18.55 FC Sevilla - AS Rím (Duisburg/Nem.)2. zápasy osemfinále:18.55 Bayer Leverkusen - Glasgow Rangers /prvý zápas 3:1/21.00 FC Bazilej - Eintracht Frankfurt /3:0/21.00 Wolverhampton Wanderers - Olympiakos Pireus /1:1/VfL Wolfsburg/Šachtar Doneck - Eintracht Frankfurt/FC BazilejLASK Linz/ Manchester United - Istanbul Basaksehir/FC KodaňInter Miláno/FC Getafe - Glasgow Rangers/Bayer LeverkusenOlympiakos Pireus/Wolverhampton Wanderers - FC Sevilla/AS Rím