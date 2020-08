Ševela priznal žene aférku s tehotnou dcérou Mariána Vajdu! Koniec manželstva?!

Rozruch v slovenskom športe! Sexi tenistka Natália Vajdová (25) je podľa posledných zverejnených záberov tehotná.

Do popredia sa dostáva otázka, kto by mohol byť otcom, keďže oficiálneho partnera táto atraktívna športovkyňa doteraz neukázala a ani na sociálnych sieťach sa neprezentuje ako zadaná žena. Podľa zdroja Nového Času má byť otcom úspešný futbalový kouč Martin Ševela (44). Ako na to reagovala jeho manželka Lucia, s ktorou pred pár dňami strávil romantickú dovolenku?



Natália Vajdová je na Slovensku známa predovšetkým ako dcéra úspešného trénera Mariána Vajdu, ktorý momentálne pripravuje mužskú svetovú jednotku Novaka Djokoviča. Počas tenisovej kariéry brunetka veľa vody nenamútila - v rebríčku WTA figurovala najvyššie koncom roku 2015 (473. miesto).

Posledné zápasy na menej významnom okruhu ITF odohrala v roku 2019. Odvtedy ju fanúšikovia vnímali najmä cez jej šteklivé fotky na sociálnych sieťach. Sestra Nikola, taktiež bývalá hráčka, sa minulý rok vydala za tenistu Jozefa Kovalíka.

Bývalý tréner Slovana Bratislava Martin Ševela momentálne pôsobí v Poľsku, kde trénuje futbalový tím Zaglebie Lubin. S manželkou Luciou sú spolu už 22 rokov, majú 21-ročného syna a 18-ročnú dcéru.

Manželská kríza nehrozí

Za otca dieťatka, ktoré sa čoskoro vypýta na svet, je označovaný ženatý futbalový tréner Martin Ševela. Ten sa na verejnosti stále ukazuje s manželkou Luciou. „Martin sa mal manželke pred pár týždňami priznal k romániku s Natáliou, ale našli opäť cestu k sebe. O rozvode ani odlúčení preto neuvažujú,“ prezradil Novému Času zdroj blízky Ševelovi, podľa ktorého prekonali ako pár už viacero turbulencií, ale všetky napokon zvládli v záujme udržania rodiny pohromade.

Tieto slová podporuje aj séria fotografií z minulého týždňa, na ktorých si manželia užívajú pobyt v kúpeľoch Spa Aphrodite v Rajeckých Tepliciach či predtým rekreáciu v Tatrách. „Nič nenasvedčovalo, že by mal byť medzi nimi nejaký problém,“ zamýšľajú sa ľudia, ktorí ich spolu videli a dokonca im pripadali ako čerství zaľúbenci.

Ševela evidentne nehodlá v zhruba dvojročnom romániku s Vajdovou pokračovať. Pritom sa ešte pred pár týždňami v kruhu priateľov o vzťahu s tenistkou otvorene vyjadroval. Naznačoval, že sa o mladučkú Natáliu postará, ako sa v takejto situácii patrí.

Jeho odhodlanie sa však pravdepodobne zrútilo po emotívnych debatách s Luciou, ktorá napokon vojnu citov o záchranu manželstva vyhrala. Nový Čas oslovil všetkých zainteresovaných, tí však na otázky a telefonáty do uzávierky nereagovali.