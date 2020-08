Zamieria do Slovana posily z NHL? Pre dvoch zvučných Slovákov však ostáva prioritou zámorie

Konečne späť na ľade! Hokejový Slovan odštartoval včera prípravu na ľade pred októbrovým štartom nového ročníka. Trénerovi Romanovi Stantienovi sa hlásilo vyše 20 hráčov a medzi nimi aj dvojica reprezentačných útočníkov Marko Daňo (25) a Marián Studenič (21).

Hokejový Slovan pred pár dňami zmenil majiteľa, keď dlhoročný mecenáš Juraj Široký st. predal 100% podiel zakladateľovi IT firmy Eset Rudolfovi Hrubému. Do najslávnejšieho klubu sa vrátil do pozície manažéra Maroš Krajči, ktorý v priebehu niekoľko dní dotiahol do kádra viacero zvučných mien na čele s útočníkmi Bučekom, Rapáčom, Súkeľom či Bortňákom a ďalšími.



Tí sa už včera hlásili na prvom tréningu, na ktorom bolo podmienkou priniesť negatívny test na koronavírus. Na ľade sa objavili aj dvaja reprezentanti Marko Daňo a Marián Studenič, ktorí posledné sezóny pôsobili v zámorí, ale momentálne sú bez kontraktu. „Oslovil som Maroša Krajčiho, či môžem v Slovane trénovať a prikývol. Bol to môj posledný klub v Európe pred odchodom do KHL, takže to tu dobre poznám,“ reagoval Daňo a na otázku, či je šanca, že začne sezónu v Slovane, odvetil: „Je možné, že pred odchodom do zámoria stihnem odohrať nejaký čas v Európe. Jednou z možností je aj Slovan, ale o tom je teraz ešte predčasné hovoriť.“



Naposledy hráč New Jersey Marián Studenič si prvý tréning v belasom drese užil. „Skladá sa tu dobré mužstvo, chalani boli super a keďže som sa v poslednom čase udržoval fyzicky ako-tak vo forme, cítil som sa fajn. Dohodli sme sa, že budem so Slovanom trénovať dovtedy, kým sa mi nejako nevyjasní budúcnosť,“ vyjadril sa Studenič a k možnému pôsobeniu v Slovane dodal: „Jasné, že by som si za Slovan rád zahral aj naostro, nielen v príprave, no naozaj ani len netuším, čo bude o týždeň či dva. Komunikáciu s New Jersey rieši výhradne môj agent.“