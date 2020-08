Daňovi po sezóne vyprší kontrakt s Blue Jackets: Nový ročník v českej extralige?

Slovenský hokejový útočník Marko Daňo (25), ktorý sa nevošiel do kádra Columbusu pre dohrávku sezóny NHL, by rád začal nový ročník v českej extralige v drese Třinca.

U oceliarov pôsobí ako manažér mládeže a asistent trénera juniorského tímu jeho otec Jozef, ktorý za Třinec hral v rokoch 1996 a 2001. "Rád by som sa dohodol s Třincom, kde je manažérom mládeže môj tatko. Viem, že by sa tam mal rozohrať aj mladý Filip Zadina z Detroitu. Ešte som s nimi nehovoril, ale keby mali záujem, bol by som rád," povedal Daňo pre server hokej.sk. "Ak nie, tak by bolo príjemnou výzvou zahrať si opäť za Trenčín, teda za klub, v ktorom som vyrastal. Všetko je otvorené a s nikým som sa na ničom ešte nedohodol," uviedol.

Dvadsaťpäťročný útočník v sobotu podporil charitatívnu golfovú akciu slovenskej hokejovej legendy Petra Bondru vo Veľkej Lomnici a na tento týždeň si naplánoval, že sa zapojí do tréningu na ľade so Slovanom Bratislava. V uplynulej sezóne účastník troch majstrovstiev sveta v rokoch 2015, 2016 a 2019 odohral za Columbus v NHL tri zápasy. Do kádra Blue Jackets, ktorí v noci na dnes zahájili kvalifikáciu play off, pozvánku nedostal.

Pred prerušením NHL v polovici marca kvôli koronavírusu pôsobil Daňo prevažne v Clevelande v AHL a v 46 dueloch si pripísal 19 bodov (4 + 15). Farmárska súťaž sa už dohrávať nebude. Po tejto sezóne Daňovi vyprší s Blue Jackets ročný dvojcestný kontrakt. V NHL má aj za Chicago, Winnipeg a Colorado odohraných 141 zápasov a 45 bodov (19 + 26).

Třinec pre začiatok sezóny, než sa rozbehne odložený ďalší ročník NHL, láka dvadsaťročného Zadina, ktorého si pred dvoma rokmi vybral Detroit ako šestku draftu. Oceliari majú záujem aj o jeho kanadského spoluhráča Joea Velena, ktorý hral na farme Red Wings v Grand Rapids.