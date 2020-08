Zahynul pri tom, čo robil najradšej: Tragédia v Leopoldove! Mário († 45) nemal žiadnu šancu

Smrť našiel pri čistení sila! Mário († 45), ktorý miloval hory, podnikal v biznise spojenom s výškovými prácami. Roky bez najmenších problémov zvládal náročné úkony, z ktorých by sa nejednému zatočila hlava, no v nedeľu tragicky zahynul pri pre neho rutinnej robote.

Pustil sa do upratovania vysokej sýpky v Leopoldove (okr. Hlohovec), no podľa polície ho zasypala masa granulátu. Pri čistení sila v Leopoldove vo firme Enviral v nedeľu ráno Mária zasypali pravdepodobne usadené granuly. Skupina lezcov z Piešťan mala v zásobníku oškrabávať vrstvu granúl, keď sa odlepil obrovský kus. Ten padol priamo na Mária, ktorý visel na lane pár metrov pod nimi. Pod ich nánosom nemal vyšportovaný muž žiadnu šancu.

„Prieskumom sme zistili, že osoba je stále na lane, no nekomunikuje," povedal veliteľ zásahu Vladimír Takáč pre TV Markíza. Prípadom sa zaoberá polícia a inšpektorát práce. „Okolnosti, za akých došlo k úmrtiu muža, polícia vyšetruje aj za pomoci inšpektorátu práce. Začali sme trestné stíhanie pre usmrtenie,“ povedala Martina Kredatusová, krajská policajná hovorkyňa v Trnave.

„Sme v šoku. Bol to skvelý chlap. Bol s nami v cyklistickej partii, ale roztrhol si achylovku, a preto skončil, lebo potreboval byť fit pre robotu,“ povedal kamarát Vlado s tým, že hoci nemal vlastnú rodinu, bol veľkou oporou pre otca, ktorý je ťažko chorý. „Touto cestou mu chcem popriať veľa sily,“ dodal Vlado. Na sociálnej sieti vidno, že bol vášnivým milovníkom prírody, hôr a skál, no paradoxne zahynul pri tom, čo robil najradšej a išlo mu to skutočne od ruky. Tragédia je v súčasnosti predmetom vyšetrovania. Otázku možného zanedbania bezpečnosti pri práci ozrejmí až inšpektorát práce.